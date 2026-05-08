Wyszkoni w siateczkowej sukience zadaje szyku na pokazie mody. Rockowy pazur z elegancją

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-08 17:10

Anna Wyszkoni regularnie pojawia się na pokazach marki MMC. Gwiazdy estrady nie zabrakło i tym razem. Wokalistka chętnie pozowała na ściance w drapieżnym looku - siateczkowej sukience przełamanej skórzaną kurtką.

Anna Wyszkoni na pokazie MMC
Na przestrzeni lat Anna Wyszkoni mocno zmieniła swój styl. Po zbuntowanej nastolatce, którą była, zaczynając karierę w zespole Łzy, nie ma już śladu. Najnowsza stylizacja gwiazdy pokazuje jednak, że ten rockowa energia wciąż w niej buzuje, jednak już na zupełnie innych zasadach.

Anna Wyszkoni nie wstydzi się nagości

Wyszkoni nie ukrywa, iż długo dojrzewała do zrozumienia i zaakceptowania swojej kobiecości. Dziś piosenkarka nie ma żadnych kompleksów i chętnie eksponuje swoje ciało. Ania czuje taką dumę, że w jednym z klipów wystąpiła całkowicie nago! Jak wyznała nam w rozmowie, mało brakowało, by poszła na całość jak swego czasu Alanis Morissette w teledysku do "Thank You". Polską gwiazdę powstrzymały... krótkie włosy, którymi nie mogłaby zakryć piersi.

Anna Wyszkoni bawi się modą

Wyszkoni pojawiła się na pokazie marki MMC i jak zwykle zaskoczyła stylizacją. Przymierzająca się do wydania swojej nowej płyty miłośniczka spadochroniarstwa przywdziała siateczkową sukienkę, której górę schowała pod ovesize'ową, skórzaną kurtką. Ikona mody?

Wokalistka sporo czasu spędza na siłowni, dbając o swoją formę fizyczną. Przed nią pracowite lato. Wyszkoni rozpoczęła już sezon koncertów plenerowych, ale to nie przeszkodziło jej w pojawieniu się na pokazie marki MMC, na której imprezach regularnie bryluje. Piosenkarka postanowiła dokonać modowego twista, łącząc elegancję z drapieżnością. Wyeksponowała swoje smukłe nogi w opinającej, siateczkowej sukience, spod której wystawało jej czarne body. Górę zasłoniła stale modną kurtką skórzaną o fasonie oversize. Zobaczcie sami.

