Kto powinien zastąpić Ewę Kasprzyk w jury "Tańca z Gwiazdami"? Widzowie już wiedzą!

Nowi uczestnicy i odejście Ewy Kasprzyk z programu "Taniec z Gwiazdami"

Ostatni odcinek osiemnastego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dostarczył widzom ogromnych wrażeń. Twórcy programu zadecydowali, że na finałowym parkiecie zaprezentują się wyjątkowo aż cztery duety, co stanowiło absolutną nowość w historii polskiej wersji formatu. Główna nagroda w postaci Kryształowej Kuli trafiła ostatecznie do 34-letniego Gamou Falla oraz jego rówieśniczki Hanny Żudziewicz, która tym samym triumfowała w tanecznej rywalizacji po raz trzeci.

Osoby odpowiedzialne za produkcję stopniowo ujawniają tożsamość gwiazd zaproszonych do jesiennej odsłony widowiska. Telewizyjna publiczność zobaczy w akcji 26-letnią Helenę Englert, 48-letnią Martę "Mandarynę" Wiśniewską, 82-letniego Andrzeja Rosiewicza oraz 40-letniego Piotra "Gumę" Gumulca. Wiadomo jednocześnie, że w dziewiętnastej transzy "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" nie zobaczymy już 69-letniej Ewy Kasprzyk.

Wspomniana aktorka oceniała występy uczestników wiosną 2024 roku, kiedy to format powrócił na antenę Polsatu po chwilowej pauzie. Medialne spekulacje dotyczące roszad w składzie sędziowskim krążyły w przestrzeni publicznej od wielu tygodni. Pod koniec czerwca oficjalnie potwierdzono zakończenie współpracy z popularną artystką, co wymusiło na produkcji rozpoczęcie poszukiwań nowej osoby na to stanowisko, a w internecie błyskawicznie zaczęto wymieniać potencjalne kandydatki.

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Agata Kulesza, Kinga Rusin czy Edyta Górniak w jury "Tańca z Gwiazdami"?

Zwróciliśmy się do naszych odbiorców z prośbą o wskazanie idealnej następczyni dla odchodzącej gwiazdy. Przygotowaliśmy zestawienie znanych kobiet, które w przeszłości miały już styczność z tym telewizyjnym formatem, a część z nich zdążyła nawet sprawdzić się w roli sędziów. Na naszej liście potencjalnych jurorek znalazły się 54-letnia Agata Kulesza i 55-letnia Kinga Rusin, a także 53-letnia Edyta Górniak, 46-letnia Małgorzata Socha, 46-letnia Anna Mucha, 42-letnia Dorota "Doda" Rabczewska oraz 59-letnia Kayah.

Uczestnicy naszej sondy niemal jednogłośnie opowiedzieli się za kandydaturą Agaty Kuleszy. Popularna aktorka triumfowała w ósmej odsłonie show transmitowanej niegdyś przez stację TVN, gdzie jej tanecznym partnerem był Stefano Terrazzino. W kwietniu tego roku artystka gościnnie zajęła fotel jurorski pod nieobecność Ewy Kasprzyk, zyskując ogromne uznanie ze strony telewizyjnej publiczności, dlatego fani formatu pragną jej powrotu na stałe.

Kolejne miejsca w plebiscycie zajęły nieco młodsze reprezentantki świata aktorskiego, czyli Małgorzata Socha i Anna Mucha. Odtwórczyni jednej z głównych ról w serialu "Przyjaciółki" prezentowała swoje umiejętności na parkiecie w 2008 roku, jednak szybko pożegnała się z konkursem. Brak sukcesów w tańcu powetowała sobie jesienią zeszłego roku, kiedy to produkcja zaprosiła ją do tymczasowego oceniania innych uczestników.

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Trzecia na podium Anna Mucha zdobyła główne trofeum w dziesiątym sezonie emitowanym w 2009 roku, trenując pod okiem 42-letniego dziś Rafała Maseraka. Znana celebrytka przypomniała o sobie fanom formatu podczas specjalnego odcinka jubileuszowego, który stacja pokazała we wrześniu 2025 roku. Aktorka przyniosła wówczas do studia swoją Kryształową Kulę i raz jeszcze zaprezentowała układ choreograficzny u boku dawnego instruktora.

Spora grupa głosujących wskazała również na Kingę Rusin, która doskonale zna telewizyjne realia dzięki prowadzeniu formatów rozrywkowych. Dziennikarka posiada już odpowiednie kompetencje do oceniania innych, ponieważ w przeszłości sędziowała w konkurencyjnym konkursie "You Can Dance – Po prostu tańcz". Należy jednak pamiętać, że dawna gospodyni porannego pasma "Dzień Dobry TVN" od dłuższego czasu skupia się głównie na zagranicznych podróżach.

Nieco słabszy wynik w głosowaniu odnotowała Dorota "Doda" Rabczewska, której temperament i bezkompromisowy charakter z pewnością zagwarantowałyby widzom dodatkowe dawki emocji podczas emisji na żywo. Najmniejsza grupa osób biorących udział w ankiecie uznała, że najlepszym uzupełnieniem składu jurorskiego byłyby piosenkarki Edyta Górniak lub Kayah.

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Sonda Kto powinien zastąpić Ewę Kasprzyk w jury "Tańca z Gwiazdami"? Agata Kulesza Kinga Rusin Edyta Górniak Małgorzata Socha Anna Mucha Doda Kayah