Julia Wieniawa zaśpiewała z Andreą Bocellim. Fani nie mają wątpliwości: "Od zawsze niesamowita!"

Julia Wieniawa wystąpiła z Andreą Bocellim. Tak odpowiedziała hejterom?

Kariera Julii Wieniawy od lat rozwija się na kilku płaszczyznach. Rozpoznawalność przyniósł jej udział w produkcjach telewizyjnych, jednak artystka równie mocno angażuje się w projekty muzyczne. Niedawno otrzymała szansę zaśpiewania na jednej scenie z Andreą Bocellim podczas jego koncertu w Gdańsku. Wieniawa ogłosiła to wydarzenie pod koniec lipca, co od razu wywołało falę spekulacji na temat tego, jak młoda piosenkarka wypadnie u boku legendarnego tenora.

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Nagrania z występu Julii Wieniawy obiegły sieć. Fani zachwyceni

Obecnie wszystko jest już jasne. Julia Wieniawa wystąpiła przed gdańską publicznością, a w internecie zaroiło się od fragmentów tego koncertu. Widzowie chętnie uwieczniali to wydarzenie swoimi smartfonami, a 25-latka później udostępniła niektóre nagrania na swoim profilu na Instagramie. W sieci pojawiło się wiele komentarzy pełnych wsparcia i uznania dla młodej gwiazdy.

Pod filmami z występu dominowały pochlebne opinie. Niektórzy fani wprost sugerowali, że ten koncert to ostateczna odpowiedź dla wszystkich tych, którzy wcześniej kwestionowali talent wokalny celebrytki.

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Od zawsze niesamowita! Zdolna, kreatywna, silna, piękna. Wspaniale się patrzy na rozwój tej kobiety - napisała jedna z internautek.

Inni komentujący byli jeszcze bardziej bezkompromisowi. Ktoś napisał, że występem obok Bocellego, Wieniawa "zamknie typom mordy". Trudno o bardziej dosadną obronę artystki w mediach społecznościowych.

Oczywiście, nie zabrakło również głosów krytycznych od osób, które wciąż wątpią w wokalne umiejętności piosenkarki. Mimo to, tym razem pozytywne komentarze zdecydowanie przyćmiły te negatywne.

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