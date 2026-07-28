Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Kodeks Prawa Kanonicznego mówi jasno

15 sierpnia to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy, łączący obchody Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta Wojska Polskiego.

Dla katolików Wniebowzięcie NMP jest świętem nakazanym.

Czy trzeba tego dnia iść do kościoła? Kodeks Prawa Kanonicznego nie pozostawia złudzeń.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Jej korzenie sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa, natomiast dogmat o Wniebowzięciu został ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku. W Polsce święto to jest powszechnie nazywane także świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z wielowiekową tradycją wierni przynoszą do kościołów bukiety ziół, kwiatów, zbóż i owoców, które podczas Mszy Świętych są błogosławione. Zwyczaj ten symbolizuje wdzięczność za plony oraz prośbę o boże błogosławieństwo dla ludzi i ich pracy.

Dwa ważne święta jednego dnia

15 sierpnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego. Data ta upamiętnia zwycięstwo odniesione przez Wojsko Polskie w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa ta, nazywana często "Cudem nad Wisłą", była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Europy, ponieważ zatrzymała marsz Armii Czerwonej na zachód. Z tej okazji w całym kraju odbywają się uroczystości państwowe, defilady wojskowe, składanie wieńców oraz wydarzenia upamiętniające żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Dożynki Uniwersyteckie w Prusach koło Krakowa

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Prawo Kanoniczne stanowi jasno

Z punktu widzenia prawa kościelnego uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem nakazanym. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymania się od wykonywania takich prac i zajęć, które utrudniałyby właściwe przeżywanie tego dnia, oddawanie czci Bogu oraz należny odpoczynek. Oznacza to, że katolicy, którzy nie są zwolnieni z ważnej przyczyny, powinni tego dnia uczestniczyć w eucharystii.

Dla wielu Polaków 15 sierpnia jest więc dniem refleksji, modlitwy i pamięci o historii. Łączy on duchowy wymiar wiary z wdzięcznością za wolność i niepodległość ojczyzny, przypominając zarówno o znaczeniu tradycji religijnej, jak i o bohaterach, którzy bronili Polski w przełomowych momentach jej dziejów.

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