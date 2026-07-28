Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Kodeks Prawa Kanonicznego mówi jasno

- 15 sierpnia to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy, łączący obchody Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta Wojska Polskiego.
- Dla katolików Wniebowzięcie NMP jest świętem nakazanym.
- Czy trzeba tego dnia iść do kościoła? Kodeks Prawa Kanonicznego nie pozostawia złudzeń.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Jej korzenie sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa, natomiast dogmat o Wniebowzięciu został ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku. W Polsce święto to jest powszechnie nazywane także świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z wielowiekową tradycją wierni przynoszą do kościołów bukiety ziół, kwiatów, zbóż i owoców, które podczas Mszy Świętych są błogosławione. Zwyczaj ten symbolizuje wdzięczność za plony oraz prośbę o boże błogosławieństwo dla ludzi i ich pracy.
Dwa ważne święta jednego dnia
15 sierpnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego. Data ta upamiętnia zwycięstwo odniesione przez Wojsko Polskie w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa ta, nazywana często "Cudem nad Wisłą", była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i Europy, ponieważ zatrzymała marsz Armii Czerwonej na zachód. Z tej okazji w całym kraju odbywają się uroczystości państwowe, defilady wojskowe, składanie wieńców oraz wydarzenia upamiętniające żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski.
Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła? Prawo Kanoniczne stanowi jasno
Z punktu widzenia prawa kościelnego uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem nakazanym. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymania się od wykonywania takich prac i zajęć, które utrudniałyby właściwe przeżywanie tego dnia, oddawanie czci Bogu oraz należny odpoczynek. Oznacza to, że katolicy, którzy nie są zwolnieni z ważnej przyczyny, powinni tego dnia uczestniczyć w eucharystii.
Dla wielu Polaków 15 sierpnia jest więc dniem refleksji, modlitwy i pamięci o historii. Łączy on duchowy wymiar wiary z wdzięcznością za wolność i niepodległość ojczyzny, przypominając zarówno o znaczeniu tradycji religijnej, jak i o bohaterach, którzy bronili Polski w przełomowych momentach jej dziejów.