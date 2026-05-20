Do niedawna były symbolem kiczu, po latach wracają jako największy hit lata 2026. Kupisz je między innymi w H&M

Niegdyś kultowe buty z lat 80. i 90., uznawane za kicz, niespodziewanie wracają na salony i ulice, przeżywając zaskakujący renesans.

Te kolorowe baleriny i sandałki, symbol beztroskiego dzieciństwa, powracają w odświeżonej formie, dostępne już w popularnych sieciówkach.

Odkryj, dlaczego ten kontrowersyjny trend to prawdziwy hit lata i jak stylowo włączyć go do swojej wakacyjnej garderoby.

Dla wielu osób urodzonych w latach 70. i 80., żelowe buty to esencja beztroskiego dzieciństwa i wczesnej młodości. Były wszędzie - na plażach, basenach, podwórkach czy podczas letnich spacerów. Ich plastikowy, często brokatowy blask, intensywne kolory i charakterystyczny zapach (nie zawsze przyjemny) sprawiały, że były nie tylko modne, ale przede wszystkim tanie i praktyczne. Stanowiły idealne obuwie na upalne dni, odporne na wodę i łatwe do czyszczenia. Z czasem ich popularność zaczęła jednak spadać. "Jelly shoes", czyli żelowe buty przez długie lata uchodziły za synonim kiczu i jeden z tych trendów, które lepiej pozostawić w przeszłości. Dla wielu osób były zbyt mocno związane z modą minionych dekad. Jak pokazuje historia, świat mody uwielbia jednak zaskakiwać, a to, co jeszcze do niedawna uznawane było za synonim kiczu, często wraca w odświeżonej odsłonie.

Moda i styl w PRL-u. Jak ubierali się ludzie? Królowały dżinsy z pewexu i ortalionowe dresy

Żelowe buty wracają do łask. To prawdziwy hit lata 2026

Dziś żelowe baleriny i sandałki ponownie pojawiają się na wybiegach, w stylizacjach influencerek prezentowanych w mediach społecznościowych, oraz codziennych stylizacjach. Powrót estetyki inspirowanej latami 90. oraz modą Y2K sprawił, że dawne trendy odzyskały drugie życie. Tym razem projektanci stawiają na bardziej nowoczesne fasony - od minimalistycznych przezroczystych modeli po wersje z ozdobami i bardziej eleganckim wykończeniem. Żelowe buty można dziś znaleźć zarówno w ofercie cenionych domów mody, jak i w popularnych sieciówkach i sklepach obuwniczych, takich jak H&M, Mohito czy CCC. Niektóre modele możecie kupić na wyprzedaży, jak np. te w mocno różowym kolorze z Mohito, dostaniecie teraz za jedyne 49,99 zł!

Znienawidzone przez wielu żelowe buty, stały się ponownie pożądanym elementem letnich stylizacji - idealnym uzupełnieniem do zwiewnych sukienek, szortów czy plażowych outfitów.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie najmodniejsze modele żelowych butów, które możecie dostać w sieciówkach.

22