Książulo w nowej restauracji Magdy Gessler. Zaskakujący finał wizyty youtubera!

Magda Gessler ani na chwilę nie zwalnia tempa w swojej kulinarno-biznesowej drodze. Znana restauratorka i gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" otworzyła restaurację "Natura", która znajduje się w Kluszkowcach, tuż nad Jeziorem Czorsztyńskim. Celem gwiazdy jest ciągłe zachęcanie Polaków do jedzenia potraw przygotowanych z najwyższej jakości, lokalnych produktów. Urokliwy krajobraz wkomponowano w wystrój wnętrza, ponieważ dla Gessler kreatywna przestrzeń jest równie istotna co same dania i ma za zadanie wzmacniać wyjątkowe kulinarne doznania gości.

Warto zaczepić się o produkt lokalny, czy bardzo dobry – wtedy negocjujemy bardzo dobrą cenę i mamy rzeczy wyjątkowe: dziczyznę, grzyby, wspaniały drób hodowany ekologicznie, cudowne ziemniaki. Każda z tych rzeczy jest bardzo ważna i nie można pominąć jakości. No tak jak w moim stroju – każda rzecz jest dobrana, dopasowana, ona musi grać, ona musi robić tę bajkę, tę magię. Tak samo jest w kuchni - tłumaczyła gwiazda w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Wizyta Książula w restauracji Gessler w Kluszkowcach

Dziennikarze "Super Expressu" mieli szansę przetestować potrawy w restauracji "Natura" już w dniu jej otwarcia. Nasz kulinarny test zakończył się bardzo pozytywnie. Teraz z niezapowiedzianą wizytą do nowego lokalu Gessler przyjechał znany youtuber Książulo. Twórca, który regularnie przemierza Polskę, postanowił na własnej skórze sprawdzić, jak smakuje jedzenie w nowym miejscu należącym do restauratorki.

Naklejka Książula na drzwiach restauracji Magdy Gessler

Książulo zdobył popularność dzięki szczerym recenzjom lokali serwujących fast-food. Niedawno zrobiło się o nim głośno, gdy opublikował relację z pobytu w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, który ocenił bardzo krytycznie. Widzowie cenią go właśnie za bezkompromisowe i jednoznaczne opinie – jego werdykty zawsze są konkretne. Jak w takim razie została oceniona nowa restauracja Magdy Gessler? Chociaż film z tej wizyty nie został jeszcze udostępniony na kanale twórcy, werdykt jest już znany. Po zakończeniu posiłku Książulo nakleił na drzwiach restauracji "Natura" swoją charakterystyczną wlepkę "MUALA", która stanowi jego osobistą rekomendację. To znak, że Magda Gessler odniosła kolejny kulinarny sukces.

Masterchef Magda Gessler