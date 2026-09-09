Nietypowy pogrzeb Joanny Rawik. Żałobnicy szli obok grobów ikon sportu

Pogrzeb Joanny Rawik. Spoczęła w sąsiedztwie legend sportu

Ostatnie pożegnanie Joanny Rawik rozpoczęło się w Domu Pogrzebowym na warszawskich Powązkach Wojskowych. Następnie urna z prochami znanej piosenkarki, aktorki i dziennikarki spoczęła w Alei Zasłużonych. Uczestnicy uroczystości pogrzebowej Joanny Rawik przechodzili obok mogił wielu wybitnych postaci, w tym ikon sportu. W pobliżu miejsca spoczynku artystki pochowani są między innymi Kazimierz Deyna i Witold Woyda, a także Kamila Skolimowska, Andrzej Piątkowski oraz Władysław Stachurski. Warto zauważyć, że sama Joanna Rawik była blisko związana ze światem sportu. Jej drugim mężem był Marek Petrusewicz, wybitny pływak i pierwszy polski rekordzista świata w tej dyscyplinie.

Tłumy na świeckim pogrzebie Joanny Rawik. Znany dziennikarz wśród żałobników

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Ostatnie pożegnanie Joanny Rawik. Artystka wyreżyserowała własny pogrzeb

Uroczystości żałobne Joanny Rawik zorganizowano zaledwie dzień po pogrzebie Jana Frycza. Ostatnie pożegnanie artystki miało niezwykle oryginalny charakter. W trakcie ceremonii nie uczestniczył duchowny, a w miejscu klasycznej trumny pojawiła się różowa urna z prochami. Okazuje się, że Joanna Rawik samodzielnie zaplanowała przebieg swojego pochówku.

Joanna zaprojektowała sama sobie pogrzeb - nie życzyła sobie jakiegokolwiek innego. Chciała, aby było dużo przyjaciół, ale żeby pogrzeb niekoniecznie był smutny

– wyznał w wywiadzie dla „Super Expressu” były prezes ZASP Krzysztof Szuster, odpowiedzialny za przygotowanie ceremonii Joanny Rawik. Na uroczystości pojawiło się wielu bliskich artystki. Wśród żałobników nie zabrakło znanych postaci, w tym Emilii Krakowskiej, Alicji Węgorzewskiej, Olgierda Łukaszewicza, Marii Szabłowskiej oraz Krzysztofa Skowrońskiego.