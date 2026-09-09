Erling Haaland zaskoczył po meczu z FC Porto. Powiedział to o Kiwiorze i Marciniaku

Jakub Kiwior kontra Erling Haaland
Polski obrońca wybiegł w podstawowej jedenastce zespołu z Portugalii i od samego początku musiał stawić czoła jednej z największych gwiazd światowego futbolu. Starcie to kosztowało go sporo wysiłku, co było widać zwłaszcza w drugiej części gry.
Tuż po zmianie stron norweski snajper wygrał górne starcie z defensorem z Porto, dając swojej drużynie upragnione prowadzenie. Przed ostatnim gwizdkiem dołożył kolejne trafienie, pieczętując tym samym swój znakomity występ.
Podczas pomeczowej rozmowy z reporterem CANAL+ Sport, Błażejem Łukaszewskim, temat zszedł na pojedynek z reprezentantem Polski. Snajper The Citizens nie szczędził pochwał naszemu rodakowi. Docenił również ambitną postawę portugalskiej ekipy, która momentami zmuszała mistrzów Anglii do naprawdę ogromnego wysiłku.
– Zawodnicy Porto to klasowi piłkarze. Grają w tym klubie i prezentują świetny futbol. Słowa uznania dla Kiwiora. Prawdopodobnie miał najwięcej kontaktów z piłką w całym zespole. Grają naprawdę dobrą piłkę, jestem pod dużym wrażeniem – powiedział Haaland.
Erling Haaland chwali Szymona Marciniaka
Temat polskich akcentów pojawił się także w wywiadzie dla stacji TVP Sport, gdzie zapytano go o arbitra prowadzącego to widowisko. Gwiazdor nie krył słów uznania dla umiejętności doświadczonego sędziego z Płocka.
– Szymon to jeden z najlepszych sędziów na świecie. Uwielbiam jego energię, uwielbiam go i dobra robota, Polsko – stwierdził Haaland.
W następnej serii gier Ligi Mistrzów Obywatele podejmą na własnym stadionie paryskie PSG. Z kolei portugalska drużyna uda się do Sewilli, by powalczyć o punkty z hiszpańskim Betisem.