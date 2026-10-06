Wielkie gwiazdy, brutalne walki i spisek w "Street Fighter. Uliczny wojownik". Znamy datę premiery

"Street Fighter. Uliczny wojownik" powraca. O czym będzie nowy film?

Fani serii gier "Street Fighter" czekali na kolejną filmową odsłonę od lat. Pierwszy film, który trafił do kin w 1994 roku, zapisał się w pamięci widzów m.in. dzięki występom Jean-Claude’a Van Damme’a, Raúla Juliá, Kylie Minogue i Ming-Na Wen. Teraz historia doczekała się nowej adaptacji.

Akcja filmu rozgrywa się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) są skłóconymi wojownikami, których drogi ponownie się krzyżują, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) namawia ich do udziału w turnieju World Warrior Tournament.

Szybko okazuje się, że nie chodzi wyłącznie o walkę i zwycięstwo. Za turniejem kryje się spisek, a bohaterowie będą musieli zmierzyć się także z własną przeszłością. Stawka jest wysoka, a porażka może oznaczać koniec gry.

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Jason Momoa jako Blanka, 50 Cent w roli Balroga

Obsada nowego "Street Fightera" przyciąga uwagę znanymi nazwiskami. Jason Momoa wcieli się w Blankę, a 50 Cent zagra Balroga. Cody Rhodes wystąpi jako Guile, Orville Peck jako Vega, a David Dastmalchian jako M. Bison. Na ekranie pojawią się również Roman Reigns w roli Akumy, Vidyut Jammwal jako Dhalsim, Olivier Richters jako Zangief i Hirooki Goto jako E. Honda. W filmie zobaczymy też Andrew Schulza (Dan Hibiki), Erica André (Don Sauvage), Mel Jarnson (Cammy), Raynę Vallandingham (Juli) oraz Alexandra Volkanovskiego (Joe). W głównych rolach występują Andrew Koji jako Ryu, Noah Centineo jako Ken Masters i Callina Liang jako Chun-Li.

Kultowa seria gier doczekała się kolejnej adaptacji

"Street Fighter" zadebiutował w 1987 roku i przez kolejne dekady zdobył miliony fanów na całym świecie. Seria opiera się na pojedynkach jeden na jednego, w których mierzą się wojownicy o różnych umiejętnościach i stylach walki. Jednym z ważnych elementów jej świata jest turniej związany z M. Bisonem, przywódcą organizacji Shadaloo.

Marka odniosła ogromny sukces. Do tej pory gry z serii sprzedały się na świecie w ponad 55 milionach egzemplarzy. Za reżyserię nowego filmu odpowiada Kitao Sakurai. Produkcja powstaje we współpracy z firmą Capcom, która stworzyła i wydaje gry z serii.

Przedsprzedaż biletów już wystartowała

Na premierę nie trzeba już czekać z pustymi rękami. Przedsprzedaż biletów na film "Street Fighter. Uliczny wojownik" właśnie ruszyła. Wejściówki można kupić w sieciach Cinema City i Multikino. Szczegóły dotyczące seansów i dostępnych biletów znajdziecie na stronach internetowych obu kin.

Film trafi na ekrany 16 października 2026 roku. Będzie można go obejrzeć z dubbingiem lub napisami, a także w wybranych formatach kinowych, w tym IMAX 2D z napisami i 4DX.