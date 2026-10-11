Krychowiak zaskoczył na Roztańczonym Narodowym. To początek raperskiej kariery? Widzowie są jednogłośni

Jubileuszowa 10. edycja Roztańczonego Narodowego za nami. Na scenie wystąpił cały zastęp gwiazd polskiej muzyki - w tym m.in. Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Golec uOrkiestra, Zenek Martyniuk, Marcin Miller (w tym jako Freddie Mercury!) oraz Skolim - ale nie obyło się też bez niespodzianki.

Jeszcze przed startem koncertu wiedzieliśmy, że na Stadionie Narodowym wystąpi "gość niespodzianka". Gdy rozpoczęło się wydarzenie, prowadzący ujawnili tylko, iż jest to osoba (dotąd) niezwiązana ze światem muzyki, ale która występowała na rzeczonym stadionie już wielokrotnie. Musiało więc chodzić o piłkarza.

Grzegorz Krychowiak Zaskoczył na Roztańczonym Narodowym

Pod koniec Roztańczonego Narodowego na scenę wkroczył Grzegorz Krychowiak - były piłkarz i członek polskiej reprezentacji. Po zakończeniu kariery "Krycha" wziął się za rozwijanie swojej kariery medialnej. Doczekał się dokumentu w SkyShowtime, programu w Canal+, a teraz spróbował swoich sił w świecie rapu. Na Stadionie Narodowym wystąpił w duecie z wokalistką Anastazją Maciąg, finalistką trzeciej edycji programu "The Voice Kids".

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Krychowiak raperem?

Widzów zaskoczyło nie tylko samo pojawienie się Krychowiaka na Roztańczonym Narodowym, ale również fakt, iż... jego występ był naprawdę dobry. Okazuje się, że były piłkarz ma zadatki na rapera, co potwierdza fala pełnych entuzjazmu i pochwał komentarzy, które zalały media społecznościowe.

- Szacun, jestem w szoku jak wjechał 👏👏👏 mocne wejście

- Krychowiak jako głos dobry

- Nieironicznie to dobry utwór

- Na żywo jak usłyszałem jego głos to nie dowierzałem że to ten Krychowiak z kadry