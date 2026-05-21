"Królowa przetrwania". Aga Grzelak nie gryzła się w język na Konfrontacjach. Polały się łzy

"Królowa przetrwania 3" dobiegła końca. Tegoroczną edycję wygrała Dominika Rybak, w trakcie Konfrontacji wyłoniono vice-królową, którą - decyzją Dominiki - została Sofi. Ale żeby nie było za miło, uczestniczki szybko skoczyły sobie do gardeł. Na szczególną odwagę zebrała się Aga Grzelak.

"Królowa przetrwania" - Aga Grzelak ostro o Karolinie i Ilonie podczas Konfrontacji

Gdy uczestniczki "Królowej przetrwania 3" zasiadły naprzeciw siebie na kanapach, nadszedł czas na obgadanie największych dram z programu. Ilona Felicjańska postanowiła skorzystać z tej okazji i serdecznie przeprosić "koleżanki" z show za swoje nieodpowiednie zachowanie. Wówczas głos zabrała Aga Grzelak, która przyznała, że na ogół unika konfrontacji, ale teraz czuje, że musi przemówić. Z goryczą i wyrzutem zwróciła się do Ilony i Karoliny Pajączkowskiej.

Nie lubię osób, które ładnie mówią, a nic za tym nie idzie. Albo idą nawet gorsze rzeczy. Jak wy możecie mówić takie rzeczy, a potem za plecami nas obgadywać. Albo gadać w ogóle rzeczy, które nie były prawdą. [...] To jest po prostu dla mnie bullshit i nie lubię takich osób - powiedziała.

Dominika Serowska staje w obronie Karoliny Pajączkowskiej

Podczas Konfrontacji wypowiedziała się również przyjaciółka Karoliny z programu, Dominika Serowska, która bardzo szybko opuściła dżunglę.

Ja widzę Karolinę jako osobę, która jest zabawna, oczytana, która imponuje, od której można się wiele nauczyć. Ja ją widzę jako naprawdę fajną i empatyczną dziewczynę, tylko trzeba ją po prostu umieć zrozumieć - skwitowała.

"Królowa przetrwania"- pojednanie w Konfrontacjach

By zakończyć odcinek specjalny jakimś pozytywnym akcentem, prowadzący nakłonili Karolinę i Małą Anię do zawarcia rozejmu. Dziewczyny zgodziły się podać sobie ręce i zakopać topór wojenny pod warunkiem, że od teraz żadna nie będzie obrzucać drugiej błotem w wywiadach i innych publicznych wypowiedziach. Czy słowa dotrzymają? Czas pokaże.