US Open. Hubert Hurkacz awansuje do drugiej rundy po wygranej z Dzumhurem

Zwycięstwo nad niżej notowanym rywalem

Polski tenisista, Hubert Hurkacz, udanie zainaugurował tegoroczny występ na kortach wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. W meczu pierwszej rundy zmierzył się z Bośniakiem Damirem Dzumhurem, odnosząc zwycięstwo w czterech setach. Ostateczny wynik spotkania to 6:4, 4:6, 6:1, 6:1 na korzyść reprezentanta Polski. Zwycięstwo to pozwoliło mu na pewny awans do kolejnej fazy rywalizacji.

Różnica w rankingu ATP faworyzowała Polaka. Hubert Hurkacz zajmuje obecnie 47. miejsce w światowym zestawieniu, podczas gdy jego przeciwnik, Damir Dzumhur, sklasyfikowany jest na 104. pozycji. Mimo straty jednego seta, Hurkacz zdominował końcówkę meczu, wygrywając dwie ostatnie partie ze zdecydowaną przewagą.

Kto będzie kolejnym rywalem Polaka?

Historycznie nowojorski turniej nie należał do najszczęśliwszych dla polskiego zawodnika. Dotychczas Hubert Hurkacz nigdy nie zdołał przebrnąć poza drugą rundę zawodów w Stanach Zjednoczonych. W tym roku poprzeczka może zostać zawieszona jeszcze wyżej, a potencjalnym przeciwnikiem będzie bardzo wymagający zawodnik.

W środowym spotkaniu drugiej rundy Polak zmierzy się ze zwycięzcą innego pojedynku. Jego rywalem będzie rozstawiony z numerem ósmym w turnieju Amerykanin Ben Shelton lub Holender Tallon Griekspoor. Warto przypomnieć, że już wcześniej do drugiej rundy nowojorskiej imprezy awansował inny polski tenisista, Kamil Majchrzak, który swój mecz wygrał w niedzielę.