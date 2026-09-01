US Open. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy po pewnym zwycięstwie. Z kim zagra kolejny mecz?

Gładkie zwycięstwo w pierwszej rundzie

Polska tenisistka sprostała roli faworytki w swoim pierwszym meczu nowojorskiego turnieju. Rozstawiona z ósemką Iga Świątek pokonała Xiyu Wang 6:2, 6:3, pewnie meldując się w kolejnej fazie rozgrywek.

Dla obu zawodniczek było to już kolejne spotkanie na zawodowych kortach. Był to trzeci pojedynek Świątek z 25-letnią Chinką, zajmującą obecnie 80. miejsce w światowym rankingu, i zakończył się jej trzecim zwycięstwem.

Kto będzie kolejną rywalką Polki?

W następnej rundzie polska zawodniczka również będzie zdecydowaną faworytką. W czwartkowym meczu jej przeciwniczką będzie Nadia Podoroska, która dopiero wraca do regularnej rywalizacji po problemach zdrowotnych.

Argentynka, plasująca się na 449. pozycji w zestawieniu WTA, w kwietniu wznowiła karierę po ponad rocznej przerwie. W pierwszej rundzie Podoroska wyeliminowała Szwajcarkę Simonę Waltert, wygrywając 4:6, 7:6 (7-5), 6:3. Świątek mierzyła się z nią dotychczas tylko raz, triumfując w półfinale French Open w 2020 roku.