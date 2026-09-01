US Open. Znamy wyniki pierwszej rundy turnieju kobiet

Poniedziałkowe mecze 1. rundy

Wielkoszlemowy turniej US Open rozpoczął się na twardych kortach w Nowym Jorku. W poniedziałek rozegrano pierwsze spotkania głównej drabinki.

Zmagania kobiet przyniosły wiele emocji. Kibice na trybunach mogli oglądać mecze pierwszej rundy turnieju singlowego.

Kto zagra w kolejnej fazie?

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy singla kobiet wyłoniły pierwsze uczestniczki drugiej rundy. Tenisistki walczą o awans i cenne punkty do rankingu WTA.

Rozgrywki w Nowym Jorku potrwają jeszcze kilkanaście dni. Każde spotkanie ma kluczowe znaczenie dla losów całego wielkoszlemowego turnieju.