US Open. Znamy wyniki pierwszej rundy turnieju kobiet

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-01 3:15

Za nami pierwsze mecze wielkoszlemowego turnieju US Open. Poniżej przedstawiamy wyniki poniedziałkowych spotkań 1. rundy singla kobiet. Kto awansował do kolejnego etapu rywalizacji w Nowym Jorku?

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwie tenisistki na niebieskim korcie podczas gry. Jedna z nich szykuje się do odbicia żółtej piłki rakietą.

Poniedziałkowe mecze 1. rundy

Wielkoszlemowy turniej US Open rozpoczął się na twardych kortach w Nowym Jorku. W poniedziałek rozegrano pierwsze spotkania głównej drabinki.

Zmagania kobiet przyniosły wiele emocji. Kibice na trybunach mogli oglądać mecze pierwszej rundy turnieju singlowego.

Kto zagra w kolejnej fazie?

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy singla kobiet wyłoniły pierwsze uczestniczki drugiej rundy. Tenisistki walczą o awans i cenne punkty do rankingu WTA.

Rozgrywki w Nowym Jorku potrwają jeszcze kilkanaście dni. Każde spotkanie ma kluczowe znaczenie dla losów całego wielkoszlemowego turnieju.

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