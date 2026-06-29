Kolumbijska modelka ofiarą okropnej zbrodni. Ciało odnaleziono w walizce, zbiega złapano na lotnisku

Według ustaleń śledczych, do tragedii doszło 18 czerwca. Natalia Angarita była utalentowaną modelką, która od lat rozwijała swoją karierę w stolicy Kolumbii - Bogocie. Ciało pięknej 36-latki znalazła ekipa sprzątająca w wynajętym przez nią apartamencie: znajdowało się w walizce. Szybko udało się ustalić prawdopodobnego sprawcę, który zdołał uciec z Kolumbii, ale nie zdołał wylecieć do ojczystego kraju w Europie.

Kolumbia w szoku po zabójstwie modelki. Natalia Angarita znalazła się w walizce

Kolumbijska prokuratura ogłosiła, że 36-letnia gwiazda modelingu zginęła 18 czerwca w mieszkaniu w Bogocie, gdzie mieszkała od ponad piętnastu lat. Ciało pobitej ze skutkiem śmiertelnym Natalii Angarity odnaleziono cztery dni później. Sprawca ukrył je w walizce, którą wstawił do łazienki. Makabrycznego odkrycia dokonała ekipa sprzątająca apartamentowce, zawiadamiając organy ścigania. Domniemany sprawca tego dnia przebywał już poza granicami Kolumbii.

Zbieg był wcześniej skazany za stalking. Nie zdążył wrócić do Europy

Podejrzanym o zabójstwo Natalii jest starszy od niej o dziesięć lat Matthew Foster-Smith - były lekarz, obywatel Wielkiej Brytanii. Prokuratura w Bogocie zarzuciła mu, że wtargnął do mieszkania modelki i pobił ją na śmierć, po czym usiłował zatrzeć ślady zbrodni i uciec. Kamery zarejestrowały, jak wynosił z bloku prześcieradła. 21 czerwca przekroczył granicę lądową z Ekwadorem, a potem miał zamiar wyjechać z Ameryki Południowej. Udało się go jednak zatrzymać na lotnisku w Quito.

46-latek w rozmowie z brytyjskim magazynem "The Sun" przekonuje, że jest niewinny. W czasie zabójstwa miał oglądać mecz Anglia – Chorwacja w ramach tegorocznego mundialu, a później udać się na lody i z powrotem do baru na transmisję innego meczu. Kolumbijskie służby przekazały, że w 2020 roku miał w ojczystym kraju zasądzony półtoraroczny wyrok za nękanie byłej dziewczyny. Jak podaje z kolei "Metro", kolejny raz usłyszał zarzut stalkingu w 2024 roku. Teraz grozi mu maksymalnie 60 lat za zabójstwo. W Kolumbii zniesiono zarówno karę śmierci (1910), jak i karę dożywocia (1991).

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