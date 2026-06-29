Kolumbijska modelka ofiarą okropnej zbrodni. Ciało odnaleziono w walizce, zbiega złapano na lotnisku

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-29 11:41

Szokujące doniesienia napłynęły z Kolumbii. Ceniona modelka Natalia Angarita została znaleziona martwa w walizce, a domniemany sprawca niemal zniknął bez śladu. Ostatecznie, zbiega udało się zatrzymać tuż przed ucieczką z Ameryki Południowej, zaś pogrążeni w smutku bliscy i fani żegnają zmarłą 36-latkę.

Płonąca świeca w ciemności, symbolizująca pamięć o zmarłej modelce Natalii Angaric, której tragiczna śmierć wstrząsnęła Kolumbią. Więcej informacji o tej szokującej sprawie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

Według ustaleń śledczych, do tragedii doszło 18 czerwca. Natalia Angarita była utalentowaną modelką, która od lat rozwijała swoją karierę w stolicy Kolumbii - Bogocie. Ciało pięknej 36-latki znalazła ekipa sprzątająca w wynajętym przez nią apartamencie: znajdowało się w walizce. Szybko udało się ustalić prawdopodobnego sprawcę, który zdołał uciec z Kolumbii, ale nie zdołał wylecieć do ojczystego kraju w Europie.

Kolumbia w szoku po zabójstwie modelki. Natalia Angarita znalazła się w walizce

Kolumbijska prokuratura ogłosiła, że 36-letnia gwiazda modelingu zginęła 18 czerwca w mieszkaniu w Bogocie, gdzie mieszkała od ponad piętnastu lat. Ciało pobitej ze skutkiem śmiertelnym Natalii Angarity odnaleziono cztery dni później. Sprawca ukrył je w walizce, którą wstawił do łazienki. Makabrycznego odkrycia dokonała ekipa sprzątająca apartamentowce, zawiadamiając organy ścigania. Domniemany sprawca tego dnia przebywał już poza granicami Kolumbii.

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Zbieg był wcześniej skazany za stalking. Nie zdążył wrócić do Europy

Podejrzanym o zabójstwo Natalii jest starszy od niej o dziesięć lat Matthew Foster-Smith - były lekarz, obywatel Wielkiej Brytanii. Prokuratura w Bogocie zarzuciła mu, że wtargnął do mieszkania modelki i pobił ją na śmierć, po czym usiłował zatrzeć ślady zbrodni i uciec. Kamery zarejestrowały, jak wynosił z bloku prześcieradła. 21 czerwca przekroczył granicę lądową z Ekwadorem, a potem miał zamiar wyjechać z Ameryki Południowej. Udało się go jednak zatrzymać na lotnisku w Quito.

46-latek w rozmowie z brytyjskim magazynem "The Sun" przekonuje, że jest niewinny. W czasie zabójstwa miał oglądać mecz Anglia – Chorwacja w ramach tegorocznego mundialu, a później udać się na lody i z powrotem do baru na transmisję innego meczu. Kolumbijskie służby przekazały, że w 2020 roku miał w ojczystym kraju zasądzony półtoraroczny wyrok za nękanie byłej dziewczyny. Jak podaje z kolei "Metro", kolejny raz usłyszał zarzut stalkingu w 2024 roku. Teraz grozi mu maksymalnie 60 lat za zabójstwo. W Kolumbii zniesiono zarówno karę śmierci (1910), jak i karę dożywocia (1991).

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