Gianni Infantino atakuje krytyków po mundialu. Szef FIFA mówi o szerzeniu nienawiści

Działania Gianniego Infantino po raz kolejny wywołały falę krytyki. Rozszerzona formuła mistrzostw świata i ich postępująca komercjalizacja spotkały się z niezadowoleniem, ale czarę goryczy przelały konkretne decyzje Szwajcara. Kibiców szczególnie oburzył fakt, że zawieszony za czerwoną kartkę reprezentant USA, Folarin Balogun, został dopuszczony do spotkania z Belgią, rzekomo pod naciskiem prezydenta Donalda Trumpa.

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W odpowiedzi na te głosy niezadowolenia prezydent FIFA udostępnił niezwykle długie oświadczenie. Zdecydowanie uderzył w nim w swoich przeciwników, zarzucając im, że ich opinie podyktowane są czystą nienawiścią.

"Do wszystkich, którzy przegapili nasz piękny mecz, emocje, świętowanie, śmiech, łzy, zaskoczenie i radość. Do wszystkich z Was, którzy przegapili oglądanie, jak dzieci, niemowlęta, dziadkowie i rodzice jednoczą się przy pięknym futbolu – mówię: przykro mi, że mecze już się skończyły i przykro mi, że przegapiliście całą tę radość i wspólnotę. Przykro mi, że byliście tak pochłonięci nienawiścią i krytyką, że umknęło Wam to wszystko. Do tych, którzy siedzą za piórami i papierem, za ekranami, szerząc nienawiść i fałszywe plotki – chcę powiedzieć, że podczas gdy Wy siedzicie z tyłu, my w FIFA jesteśmy na pierwszej linii: organizujemy, ciężko pracujemy i dostarczamy najlepsze widowisko na świecie. Podczas gdy Wy się ukrywacie, my spacerujemy ulicami Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, rozmawiamy z kibicami, angażujemy się w kontakty z ludźmi i dbamy o bezpieczeństwo wszystkich. Podczas gdy Wy dzielicie, my jednoczymy"

W kolejnych fragmentach komunikatu sternik FIFA skupił się na wychwalaniu osiągnięć federacji. Przekonywał, że turniej zorganizowany na kontynencie północnoamerykańskim okazał się absolutnym triumfem pod względem organizacyjnym.

"Podczas gdy oni świętowali, Wy byliście zajęci sianiem ziaren nienawiści. Nasz świat potrzebuje miłości, nie nienawiści; tolerancji, nie podziałów; świętowania, nie żałoby. Podczas gdy Wy szerzycie nienawiść, my niestrudzenie pracowaliśmy, by połączyć dwa kraje będące w stanie wojny"

Szef międzynarodowej federacji piłkarskiej odniósł się również do zastrzeżeń dotyczących pracy arbitrów. Zabrał głos w sprawie głośnego skandalu z anulowaniem kary dla amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna.

"Wasze niezadowolenie z kilku decyzji podjętych przez kompetentne władze jest zrozumiałe, ale proszę odnieść się do publicznie dostępnych rekordów: takie decyzje są powszechne w niektórych z najważniejszych lig. Rzeczywiście, „dyskusyjne” decyzje sędziów czy „dziwne” orzeczenia dyscyplinarne, takie jak potencjalnie błędne czerwone lub żółte kartki, czy późniejsze decyzje o niekaraniu zawodników w określonych sytuacjach, są rutynowe i powszechnie akceptowane w niektórych z największych lig na świecie. Ciekawe, że te same kraje, które stosują te praktyki, są tymi, które krytykują"