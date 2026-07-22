Roman Osadchiy wraca do "Tańca z Gwiazdami". Tancerz z Ukrainy powalczy o Kryształową Kulę

Trwa wielkie odliczanie do kolejnej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Produkcja czujnie dawkuje fanom tanecznego show nowe informacje, krok po kroku zdradzając kolejnych uczestników i profesjonalnych tancerzy. Po czterech latach na parkiet ponownie wkroczy Roman Osadchiy - oto jego sylwetka.

"Taniec z Gwiazdami" ogłasza tancerzy. Roman Osadchiy powraca do programu

Kolejnym tancerzem, który wystąpi w duecie z gwiazdą, jest Roman Osadchiy. Pochodzący z Ukrainy profesjonalista pojawi się w "Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami" po raz drugi. Wcześniej zatańczył z kolarką Mają Włoszczowską w 13. edycji show, która odbyła się jesienią 2022 roku. Odpadli w trzecim odcinku. Tancerz nie ukrywa radości z powrotu do programu, o czym dał już znać w mediach społecznościowych.

"Praca nad sobą, doświadczanie i eksplorowanie tańca z każdej strony, żeby po latach móc wrócić do was. Z jeszcze większą pasją i radości. Tak tak, wracam na parkiet "Tańca z Gwiazdami"! Wiele to dla mnie znaczy, jestem naprawdę zaszczycony, że mogę ponownie byċ częścią tego projektu. Więcej zdradzę niebawem… Do zobaczenia na parkiecie kochani" - czytamy.

Pochodzi z Ukrainy, na treningi namówiła go babcia. Dziś jest instruktorem

Roman Osadchiy urodził się w Charkowie, a dorastał w bardzo małej miejscowości. Po raz pierwszy na zajęcia z tańca wybrał się w wieku zaledwie czterech lat. Zabrała go tam babcia. Pasja całkowicie pochłonęła chłopca, który z biegiem lat zdobywał kolejne sukcesy. Jako 21-latek przyjechał na treningi do Polski i postanowił zostać w niej na stałe. Dziś jest utytułowanym choreografem i instruktorem tańca w Warszawie. Jego specjalnością są tańce latynoamerykańskie.

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Roman Osadchiy - wiek, dziewczyna, Instagram

Tancerz strzeże swojej prywatności, dlatego oficjalnie niewiele wiadomo o jego życiu osobistym. Można jednak obserwować jego taneczne poczynania w mediach społecznościowych. Na Instagramie Roman Osadchiy prowadzi profil pod nazwą @mr_rlevchenko.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - kto w najbliższej edycji?

Trwa ogłaszanie kolejnych uczestników programu. W najbliższym "Tańcu z Gwiazdami" wystąpią m.in. aktorki Izabela Kuna i Helena Englert, aktorzy Piotr "Guma" Gumulec i Krzysztof Kwiatkowski, piosenkarki Mandaryna i Monika Borzym, influencer Matteo Brunetti oraz gwiazda MMA Joanna Jędrzejczyk.

Ogłoszeni jak dotąd tancerze i tancerki to z kolei:

Michał Bartkiewicz

Sara Janicka

Michał Kassin

Kamil Kuroczko

Izabela Skierska

Julia Suryś-Stromecka

Daria Syta-Grobelna

Magdalena Tarnowska

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