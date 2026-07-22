Roman Osadchiy wraca do "Tańca z Gwiazdami". Tancerz z Ukrainy powalczy o Kryształową Kulę

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-22 11:35

Telewizja Polsat zdradza właśnie nazwiska nie tylko gwiazd, które wezmą udział w najbliższej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", ale także towarzyszących im tancerzy. Kolejnym profesjonalistą na parkiecie jesiennego sezonu będzie ukraiński mistrz tańca, Roman Osadchiy. Co o nim wiemy?

Trwa wielkie odliczanie do kolejnej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Produkcja czujnie dawkuje fanom tanecznego show nowe informacje, krok po kroku zdradzając kolejnych uczestników i profesjonalnych tancerzy. Po czterech latach na parkiet ponownie wkroczy Roman Osadchiy - oto jego sylwetka.

"Taniec z Gwiazdami" ogłasza tancerzy. Roman Osadchiy powraca do programu

Kolejnym tancerzem, który wystąpi w duecie z gwiazdą, jest Roman Osadchiy. Pochodzący z Ukrainy profesjonalista pojawi się w "Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami" po raz drugi. Wcześniej zatańczył z kolarką Mają Włoszczowską w 13. edycji show, która odbyła się jesienią 2022 roku. Odpadli w trzecim odcinku. Tancerz nie ukrywa radości z powrotu do programu, o czym dał już znać w mediach społecznościowych.

"Praca nad sobą, doświadczanie i eksplorowanie tańca z każdej strony, żeby po latach móc wrócić do was. Z jeszcze większą pasją i radości. Tak tak, wracam na parkiet "Tańca z Gwiazdami"! Wiele to dla mnie znaczy, jestem naprawdę zaszczycony, że mogę ponownie byċ częścią tego projektu. Więcej zdradzę niebawem… Do zobaczenia na parkiecie kochani" - czytamy.

Pochodzi z Ukrainy, na treningi namówiła go babcia. Dziś jest instruktorem

Roman Osadchiy urodził się w Charkowie, a dorastał w bardzo małej miejscowości. Po raz pierwszy na zajęcia z tańca wybrał się w wieku zaledwie czterech lat. Zabrała go tam babcia. Pasja całkowicie pochłonęła chłopca, który z biegiem lat zdobywał kolejne sukcesy. Jako 21-latek przyjechał na treningi do Polski i postanowił zostać w niej na stałe. Dziś jest utytułowanym choreografem i instruktorem tańca w Warszawie. Jego specjalnością są tańce latynoamerykańskie.

Taniec z Gwiazdami 2022 - Roman Osadchiy tańczył z Mają Włoszczowską
Galeria zdjęć 17

Roman Osadchiy - wiek, dziewczyna, Instagram

Tancerz strzeże swojej prywatności, dlatego oficjalnie niewiele wiadomo o jego życiu osobistym. Można jednak obserwować jego taneczne poczynania w mediach społecznościowych. Na Instagramie Roman Osadchiy prowadzi profil pod nazwą @mr_rlevchenko.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - kto w najbliższej edycji?

Trwa ogłaszanie kolejnych uczestników programu. W najbliższym "Tańcu z Gwiazdami" wystąpią m.in. aktorki Izabela Kuna i Helena Englert, aktorzy Piotr "Guma" Gumulec i Krzysztof Kwiatkowski, piosenkarki Mandaryna i Monika Borzym, influencer Matteo Brunetti oraz gwiazda MMA Joanna Jędrzejczyk.

Ogłoszeni jak dotąd tancerze i tancerki to z kolei:

  • Michał Bartkiewicz
  • Sara Janicka
  • Michał Kassin
  • Kamil Kuroczko
  • Izabela Skierska
  • Julia Suryś-Stromecka
  • Daria Syta-Grobelna
  • Magdalena Tarnowska

Polecany artykuł:

Nowa twarz w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiet wkroczy Monika Borzym
Sonda
Lubisz tańczyć?
Trojanowska nie chce do "Tańca z gwiazdami". Wyjawiła powód
Taniec z gwiazdami
dancing with the stars
taniec z gwiazdami polsat