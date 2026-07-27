Andrzej Gołota zszokowany zarobkami Lewandowskiego w Chicago. Pięściarz nie gryzł się w język

Początki Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS

Obecna forma polskiego napastnika w lidze za oceanem nie powala na kolana. W pierwszych dwóch starciach w nowych barwach kapitan reprezentacji Polski był mało widoczny, nie potrafiąc znaleźć drogi do bramki rywali. Dodatkowo jego nowy zespół, Chicago Fire, musiał uznać wyższość przeciwników w obu spotkaniach, prezentując przy tym dość mizerną dyspozycję.

30

Zarobki Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire

Mimo słabszych występów na murawie, sytuacja finansowa polskiego snajpera prezentuje się niezwykle imponująco. W rozmowie z serwisem SportoweFakty WP dyrektor finansowy Chicago Fire, Paweł Szynalik, potwierdził podstawową pensję zawodnika na poziomie około 16 milionów dolarów rocznie, co w przeliczeniu daje ponad 60 milionów złotych. Do tej kwoty należy doliczyć wpływy z kontraktów reklamowych oraz dodatkowe premie zapisane w umowie. Szacuje się, że łączne roczne zarobki Roberta Lewandowskiego mogą sięgnąć nawet 20 milionów dolarów.

Reakcja Andrzeja Gołoty na zarobki Roberta Lewandowskiego

W wywiadzie udzielonym portalowi Przegladsportowy.onet.pl legendarny bokser odniósł się do przenosin kapitana polskiej kadry do "Wietrznego Miasta". Kiedy dziennikarze zdradzili mu, na jakie zarobki może liczyć napastnik, Andrzej Gołota nie krył ogromnego zaskoczenia.

- Ile tam dostał? Nawet 20 mln dol.? Co ty gadasz?! To takie pieniądze są w amerykańskiej piłce? Już się nie dziwię, że tu przeszedł. Można się przemęczyć - zaśmiał się Andrzej Gołota.

Andrzej Gołota radzi Robertowi Lewandowskiemu

Warto pamiętać, że znakomity polski pięściarz osiedlił się w Chicago we wczesnych latach 90. i doskonale zna realia tego amerykańskiego miasta. Zapytany o to, gdzie najlepiej byłoby zamieszkać nowemu nabytkowi Chicago Fire i jego najbliższym, były sportowiec wykazał się sporą dawką dystansu.

- Co ja mu będę doradzał? Może raz widziałem człowieka. Na pewno dokona dobrego wyboru. Nigdzie nie powinno mu być źle. Takie gwiazdy żyją trochę w innym świecie - stwierdził Andrzej Gołota.

Andrzej Gołota o poziomie sportowym w MLS

Oprócz kwestii finansowych, utytułowany zawodnik podzielił się również swoimi wątpliwościami dotyczącymi sportowego aspektu transferu. Nie ukrywał, że dziwi go wybór amerykańskiej ligi przez tak wybitnego zawodnika.

- To nie jest dla niego zejście na jakiś dużo niższy poziom? - dopytywał.