Halejcio po ślubie. Pochwaliła się kreacjami córki i pasierbicy. Wyglądały jak małe anielice!

Ślub Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego

Koniec domysłów i plotek! Klaudia Halejcio i jej ukochany Oskar Wojciechowski są już pełnoprawnym małżeństwem. Para, która od lat budzi ogromne zainteresowanie w polskim show-biznesie, postawiła na ceremonię w prawdziwie amerykańskim stylu. Celebrytka zdążyła już pochwalić się w mediach społecznościowych zapierającym dech w piersiach wideo z tego wyjątkowego dnia, które poprzedzono licznymi zapowiedziami.

Córka i pasierbica Halejcio skradły show

Choć uwaga wszystkich naturalnie skupiała się na zjawiskowej pannie młodej, prawdziwymi gwiazdami drugiego planu okazały się córka Nel oraz pasierbica Hania. Dziewczynki dostały niezwykle odpowiedzialne zadanie - sypały kwiaty, maszerując z uroczymi, wiklinowymi koszyczkami wypełnionymi płatkami róż. Jak można było przypuszczać, to właśnie one skradły serca absolutnie wszystkich gości. Zachwycona była sama panna młoda. Halejcio zamieściła w sieci nagranie z dziewczynkami, określając je mianem "najsłodszych".

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Halejcio wzięła ślub. Nel i Hania zachwyciły gości

Mąż Klaudii Halejcio, Oskar, ma córkę z poprzedniego związku. Aktorka doskonale sprawdza się w roli macochy dla Hani. Wspólnie doczekali się Nel. Obie dziewczynki odegrały bardzo ważną rolę w ceremonii. Świeżo upieczeni małżonkowie zadbali o to, by kreacje ich pociech wpasowały się w uroczysty klimat imprezy. Zarówno Hania, jak i Nel założyły bielutkie sukienki, w których wyglądały jak dwa urocze aniołki.