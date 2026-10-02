Kim jest partner Klaudii El Dursi? Są razem od lat i doczekali się dziecka

To on skradł serce Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi ma troje dzieci. Pierwszy syn Dawid jest owocem wcześniejszego związku prowadzącej programu "Hotel Paradise". Było to wiele lat temu. Kolejne dziecko, czyli syn Jan, to już potomek ze związku z aktualnym partnerem W 2025 roku doczekała się drugiego wspólnego dziecka. Ukochany El Dursi unika jest fleszy i świata show-biznesu, przez co wiele osób nawet nie wie, kto to jest. Odkąd Klaudia poinformowała o ciąży w komentarzach na mediach społecznościowych nie brakowało pytań o tożsamość ojca dziecka. Wszystko wyjaśniamy! Partner prezenterki to Jacek Leszczyński. Kim jest mężczyzna?

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Klaudia El Dursi | Sopot Top of the Top Festival

Kim jest Jacek Leszczyński?

Jacek Leszczyński pełni funkcję prezesa firmy Nordic Logistic Team, specjalizującej się w transporcie krajowym i międzynarodowym. Przedsiębiorstwo, dysponujące kapitałem zakładowym w wysokości 500 tys. zł, zyskało renomę w branży logistycznej dzięki solidności i skutecznemu zarządzaniu. Klaudia El Dursi, jego wieloletnia partnerka, często podkreśla jego profesjonalizm, stabilność i zaangażowanie. Dzięki wsparciu Jacka może rozwijać swoją karierę w show-biznesie, jednocześnie mając pewność bezpiecznego i harmonijnego życia rodzinnego.

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Klaudia El Dursi - kim jest?

Klaudia El Dursi to polska modelka i prezenterka, urodzona 28 lutego 1989 w Bydgoszczy, o polsko‑libijskim pochodzeniu. Karierę zaczęła jako Miss Fitness Poland 2011, później występowała w magazynie Playboy i epizodycznie grała w serialach. W 2019 zdobyła złoty bilet i dotarła do półfinału"Top Model". Od 2020 prowadzi popularny format "Hotel Paradise" na TVN7.