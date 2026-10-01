To koniec! Klaudia El Dursi odchodzi z "Hotelu Paradise". Widzowie usłyszą wzruszające słowa

Hotel Paradise 13. Klaudia El Dursi po raz ostatni jako prowadząca

Trzynasta odsłona "Hotelu Paradise" przyniesie rewolucję w obsadzie. W trakcie trwania programu Klaudia El Dursi ustąpi miejsca Edycie Zając, która przejmie pałeczkę i zostanie nową twarzą reality show.

Przekazanie pałeczki nastąpi w 22. odcinku, który stacja pokaże we wtorek, 1 października. Klaudia ostatni raz spotka się z uczestnikami. Będzie to dla niej wyjątkowo emocjonalny moment, biorąc pod uwagę jej wieloletnie zaangażowanie w niemal wszystkie sezony formatu. Prezenterka wygłosi poruszającą przemowę, adresowaną zarówno do graczy, jak i fanów przed telewizorami.

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"Hotel Paradise". To Klaudia El Dursi powie na koniec

Podczas pożegnania Klaudia El Dursi zaznaczy, że rezygnacja to jej przemyślana decyzja. Gwiazda podziękuje za czas spędzony na planie reality show i z nostalgią wspomni osoby, z którymi współpracowała.

„Podjęłam decyzję. Tak, podjęłam pełną świadomości i wdzięczności. Dziś żegnam się z "Hotelem Paradise". To miejsce było dla mnie czymś znacznie więcej niż tylko programem. To był czas prawdziwy, intensywny, pełen emocji, cudownych ludzi, historii, które na zawsze będą częścią mnie, które na zawsze zostaną tu, w moim serduszku. Dziękuję za każdą chwilę spędzoną z wami, moi kochani uczestnicy wszystkich sezonów "Hotelu Paradise". Dziękuję za każdą chwilę spędzoną z wami, moi kochani widzowie. Dla mnie to moment, kiedy muszę ruszyć w nową drogę. Ale dziś, z pełną wdzięcznością i spokojem oddaję "Hotel" w dobre ręce. Wierzę, że będzie tak samo mocno tętnił emocjami jak dotychczas, a może i mocniej.” - słyszymy z wideo z profilu @globalinflu na Tikoku.

Zaraz po tym wyznaniu Klaudia opuści show, a stery przejmie Edyta Zając. Zmiana warty będzie przebiegać w naturalnej atmosferze, ponieważ obie panie doskonale znają specyfikę produkcji. Warto przypomnieć, że Edyta zastępowała już wcześniej Klaudię podczas jej urlopu macierzyńskiego po narodzinach córki. Wideo z pożegnaniem udostępniono na profilu TikTok globalinflu.

Hotel Paradise 13. Klaudia El Dursi nie kryje wzruszenia

Momentowi pożegnania będą towarzyszyć łzy. Wzruszy się nie tylko sama prezenterka, ale również uczestnicy obserwujący przekazanie obowiązków. Po odejściu z randkowego show Klaudia El Dursi nie rozstaje się z telewizją – jest prowadzącą „Top Model”. Z kolei Edyta Zając zadomowi się w randkowym show już na stałe.