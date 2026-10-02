Deklasacja w Ekstraklasie. Dziki Warszawa rozbijają rywala na wyjeździe

Dziki Warszawa dominują od pierwszych minut

Energa Trefl Sopot poniosła niezwykle dotkliwą porażkę w rozgrywkach ekstraklasy koszykarzy. Starcie z zespołem Dziki Warszawa zakończyło się wynikiem 63:102 na korzyść drużyny przyjezdnej. Zespół gości zaprezentował wysoką skuteczność i świetną organizację gry w ataku. Zdecydowana różnica klas była dostrzegalna na parkiecie przez niemal całe zawody. Warszawianie metodycznie i bezlitośnie powiększali wypracowaną przewagę nad rywalem.

Pierwsza kwarta spotkania zakończyła się prowadzeniem gości w stosunku 20:25. Druga partia również toczyła się pod dyktando przyjezdnych, którzy wygrali ją wynikiem 19:26. Prawdziwą katastrofą dla gospodarzy okazała się jednak trzecia odsłona meczu. Sopocianie rzucili w niej zaledwie osiem punktów, podczas gdy rywale zdobyli ich aż dwadzieścia sześć. Ostatnia część spotkania stanowiła formalność i zakończyła się triumfem gości 16:25.

Jakub Schenk osamotniony w walce?

Największy wkład w imponujący triumf zespołu Dziki Warszawa wniósł Quanterrius Jackson. Koszykarz zakończył rywalizację jako najskuteczniejszy gracz, zapisując na swoim koncie dwadzieścia jeden punktów. Solidne wsparcie zapewnił mu Grzegorz Kamiński, który dołożył dla drużyny dziewiętnaście oczek. Bardzo dobre zawody rozegrał również Krzysztof Kempa z dorobkiem piętnastu punktów. Swój udział w zwycięstwie zaznaczyli dwucyfrowym wynikiem także Makai Ashton, Joseph Girard III oraz Michał Krasuski.

W szeregach zespołu Energa Trefl Sopot ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Jakub Schenk. Zgromadził on ostatecznie dwadzieścia punktów, stając się najjaśniejszą postacią wśród gospodarzy. Pozostali zawodnicy miejscowej ekipy zanotowali znacznie słabsze statystyki indywidualne w tym jednostronnym starciu. Szymon Zapała i Perttu Blomgren zdołali uzbierać dla sopocian zaledwie po osiem oczek. Niewielki dorobek punktowy Tobiasa Rotegarda oraz Treya Andersona nie wystarczył do nawiązania wyrównanej walki.