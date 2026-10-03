Krzysztof Stanowski krytykuje Roberta Lewandowskiego. Sugeruje celowe wykartkowanie

Polska wygrała z Rumunią aż 6:0, a Robert Lewandowski zdobył hat-tricka. Niestety, radość z wygranej zmąciła żółta kartka dla napastnika.

Krzysztof Stanowski w mocnych słowach zasugerował, że kapitan celowo dostał upomnienie. Dzięki temu uniknie kolejnego meczu i szybciej wróci do klubu w USA.

Sam Lewandowski tłumaczy sytuację emocjami i boiskową walką. Przekonuje też, że drużyna poradzi sobie bez niego w następnym spotkaniu.

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Polska rozgromiła Rumunię. Hat-trick Roberta Lewandowskiego

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski zgotowała kibicom na PGE Narodowym prawdziwe widowisko. Zwycięstwo 6:0 nad Rumunią to najwyższa wygrana biało-czerwonych od blisko pięciu lat. Głównym aktorem spektaklu był Robert Lewandowski, który zapisał na swoim koncie trzy trafienia. Dzięki temu jego bilans bramek w kadrze wzrósł do 92 goli. Polacy przejęli inicjatywę od samego początku, a zadanie ułatwiła im czerwona kartka dla Radu Dragusina już w 22. minucie.

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Mimo fantastycznego wyniku, nastroje po meczu nieco opadły z powodu sytuacji z końcówki pierwszej połowy. Sędzia ukarał Roberta Lewandowskiego żółtą kartką za ostry faul. To już drugie upomnienie kapitana w tej edycji Ligi Narodów. Z tego powodu nie zagra on w kluczowym, poniedziałkowym starciu z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy.

Krzysztof Stanowski uderza w kapitana. "Celowe wykartkowanie"

Incydent z żółtą kartką błyskawicznie wywołał burzę w mediach. Oliwy do ognia dolał Krzysztof Stanowski. Dziennikarz na portalu X przedstawił własną, kontrowersyjną teorię na temat zachowania napastnika.

QUIZ. W jakich klubach grają reprezentanci Polski? Lewandowski, Puchacz, Bednarek i inni Pytanie 1 z 20 Robert Lewandowski obecnie występuje w klubie: FC Barcelona Borussia Dortmund Chicago Fire Następne pytanie

- Chcecie mi powiedzieć, że Lewandowski wszedł w poprzednim meczu w 88 minucie po żółtą kartkę i teraz "udało mu się" dostać następną, dzięki czemu może wrócić wcześniej do USA? No gratulacje, zaje**sta kadra, zaje**sty kapitan - napisał Stanowski.

Według Stanowskiego żółte kartki ze Szwecją i Rumunią to nie był przypadek. Dziennikarz sugeruje, że Robert Lewandowski celowo "wykartkował się", żeby pominąć ostatni mecz zgrupowania i przyspieszyć powrót do swojego klubu w Stanach Zjednoczonych.

Robert Lewandowski komentuje faul

Do zarzutów szybko odniósł się główny bohater zamieszania. Robert Lewandowski w pomeczowej rozmowie uspokajał nastroje, twierdząc, że faul to efekt sportowej rywalizacji, a nie wyrachowanego planu.

- Na pewno szkoda. W tej sytuacji po prostu chciałem zablokować piłkę, ale nadepnąłem na kostkę. Adrenalina i emocje były duże - wyjaśniał kapitan biało-czerwonych.

Kapitan zapewnił jednocześnie, że kadra jest w stanie poradzić sobie z Bośnią i Hercegowiną bez niego.

- Po takim hat-tricku kolejny mecz też z chęcią by się zagrało, ale mamy na tyle silny zespół, że są kolejni zawodnicy, którzy na pewno godnie mnie zastąpią - podsumował Lewandowski.