Ekstraklasa siatkarek. Kto wygrał po pięciosetowym boju?

Pięciosetowe starcie w Opolu

Spotkanie pomiędzy zespołami UNI Opole oraz Lotto Chemik Police zakończyło się wynikiem 2:3. Pierwsze dwie odsłony meczu padły łupem drużyny przyjezdnej, która wygrała je w stosunku 25:21 oraz 25:23.

Gospodynie nie złożyły broni i błyskawicznie przystąpiły do odrabiania strat. Trzecia i czwarta partia to wyraźna dominacja zespołu z Opola, który triumfował 25:9 oraz 25:15, doprowadzając tym samym do remisu w całym spotkaniu.

Kto wystąpił w decydującym meczu?

Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło w piątym secie, decydującym o losach rywalizacji. W zaciętym tie-breaku minimalnie lepsze okazały się zawodniczki Chemika Police, wygrywając 15:13 i zapisując na swoim koncie wyjazdowe zwycięstwo.

W barwach UNI Opole na parkiecie wystąpiły m.in. Gabriela Makarowska-Kulej, Natalia Kecher i Katarzyna Zaroślińska-Król. Skład zwycięskiego zespołu Lotto Chemik Police tworzyły między innymi Pola Janicka, Natalia Mędrzyk oraz Oliwia Sieradzka.