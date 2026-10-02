Euroliga koszykarzy za nami. Jak zaprezentował się reprezentant Polski w wyjazdowym starciu z Besiktasem?

Udany występ Polaka w barwach nowej drużyny

Reprezentant Polski Aleksander Balcerowski zapisał na swoim koncie udany występ w ramach trzeciej kolejki najważniejszych europejskich rozgrywek. Środkowy drużyny narodowej przebywał na parkiecie 19 minut, starając się wspierać swój zespół w walce pod obydwoma koszami. W trakcie tego czasu zdołał zdobyć dla swojej ekipy 11 punktów, co w znaczący sposób przyczyniło się do wygranej. Trenerzy obdarzyli polskiego zawodnika zaufaniem w kluczowych momentach tego widowiska sportowego.

Indywidualne statystyki pokazują, że polski środkowy dobrze wykorzystał otrzymany czas na boisku. Zawodnik trafił trzy z pięciu rzutów za dwa punkty, a do tego dołożył pięć celnych rzutów wolnych na siedem wykonywanych prób. W jego statystykach z tego wyjazdowego spotkania znalazły się również jeden przechwyt oraz jedna strata. Mecz ten potwierdził jego rosnącą rolę w rotacji utytułowanego klubu z Hiszpanii.

Kto poprowadził zespół z Katalonii do wygranej

Katalońska FC Barcelona wygrała w Stambule z Besiktasem 95:82, kontrolując tempo meczu w kluczowych fragmentach spotkania. Najlepszym strzelcem ekipy ze stolicy Katalonii został po raz kolejny Amerykanin Kevin Punter, który w tym pojedynku uzyskał 16 punktów. Lider hiszpańskiego zespołu zaliczył również cztery kluczowe asysty oraz zapisał na swoim koncie dwie cenne zbiórki. Talent tego zawodnika wiele lat temu na europejskich parkietach odkrył polski trener Wojciech Kamiński.

To zwycięstwo w Turcji jest bardzo ważnym rezultatem na wczesnym etapie rywalizacji międzynarodowej. Jest to dopiero druga wygrana Barcelony w trwającym aktualnie sezonie pucharowym. Warto podkreślić, że Aleksander Balcerowski dołączył do tego utytułowanego klubu latem minionego roku. Reprezentant Polski przeszedł do ekipy wicemistrzów kraju ze swojego poprzedniego zespołu, jakim była Unicaja Malaga.