Jonatan Braut Brunes odchodzi z Rakowa Częstochowa. Ile zapłaci nowy klub?

Wielkie pieniądze dla polskiego klubu

Klub spod Jasnej Góry poinformował, że Jonatan Braut Brunes został zawodnikiem Sparty Praga. Choć oficjalnie nie ujawniono dokładnej kwoty transferu, nieoficjalne doniesienia wskazują na sumę rzędu sześciu milionów euro. Norweg trafił do częstochowskiego zespołu niemal dokładnie dwa lata temu, 26 lipca 2024 roku, przechodząc z belgijskiego Oud-Heverlee Leuven.

W bieżącym tygodniu napastnik wciąż brał udział w środowych treningach pierwszego zespołu. W czwartek zabrakło go już na trybunach podczas wygranego 3:1 spotkania w eliminacjach Ligi Konferencji z Valletta FC. Rok temu pozyskaniem wychowanka Bryne FK interesowała się inna czeska drużyna, Slavia Praga, ale ostatecznie gracz pozostał w Polsce, mając kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku.

Jakie statystyki zostawił norweski snajper w Ekstraklasie?

Napastnik, który za dwa tygodnie skończy 26 lat, wykręcił w barwach Rakowa Częstochowa bardzo dobre liczby. Rozegrał łącznie 81 spotkań, w których zanotował aż 40 trafień. Na ligowych boiskach wystąpił 64 razy, zdobywając 30 goli, czym znacząco pomógł drużynie w trudnych zmaganiach.

W europejskich pucharach, łącznie z eliminacjami do Ligi Konferencji, zaliczył 12 występów i strzelił pięć bramek. Dzięki jego wysokiej skuteczności Czerwono-Niebiescy zdobyli w tym roku wicemistrzostwo Polski, a także dotarli do finału Pucharu Polski oraz wywalczyli awans do 1/8 finału Ligi Konferencji.