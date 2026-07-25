Conan Kaźmierski nie tylko leczy! Syn gwiazdy show-biznesu ma zaskakujący talent. Wiedzieliście o tym?

Conan Kaźmierski zaskakuje zdolnościami językowymi

Syn znanej z telewizji celebrytki, Conan Kaźmierski, robi wrażenie nie tylko zdanymi egzaminami na studiach medycznych. Mężczyzna posiada niezwykły dar do nauki języków, o czym publicznie poinformowała jego mama. Dagmara Kaźmierska z dumą przyznała na nagraniu, że 25-latek płynnie komunikuje się po angielsku, niemiecku, francusku, arabsku oraz romsku, a dodatkowo zgłębił język migowy. Tak długa lista umiejętności budzi podziw, dlatego celebrytka nie szczędzi synowi pochwał, nazywając go wybitnie zdolnym.

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Mimo ogromnej rzeszy (blisko 300 tysięcy) fanów na Instagramie, Conan nie zamierza iść w ślady matki i wiązać swojej przyszłości z polskim show-biznesem. Jego uwaga skupia się przede wszystkim na pracy lekarza i dalszym rozwoju medycznym.

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Syn Dagmary Kaźmierskiej z dyplomem wrocławskiej uczelni

Dzięki popularności Dagmary Kaźmierskiej, jej syn mógł bez trudu wejść do świata celebrytów, ale wybrał trudniejszą drogę. Osiągnięciem, z którego 25-latek jest najbardziej dumny, są jego ukończone studia medyczne. Młody lekarz przeszedł sześcioletni cykl kształcenia we Wrocławiu, zdobywając wiedzę niezbędną w medycynie. W wywiadach oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych często akcentuje, że ratowanie zdrowia to jego życiowe powołanie, w którym chce się nadal rozwijać. Droga wiązała się z długimi godzinami spędzonymi nad książkami i potężnym stresem, ale Conan udowodnił, że potrafi sprostać wymaganiom.

Dagmara Kaźmierska nigdy nie kryła zachwytu nad osiągnięciami syna. Wielokrotnie dawała wyraz swojemu podziwowi dla jego ogromnego wysiłku i sukcesów na uczelni, a w momentach zdobywania kolejnych naukowych szczytów nie potrafiła opanować łez wzruszenia.

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Nie wiem, skąd on ma taką głowę, ale ja nie wiem, co z tym dzieckiem. Co on je, co on pije, że on tak sobie radzi i ma na wszystko inne czas, bo to są niesamowicie ciężkie studia. (…) Ewa, jego dziewczyna mówi: "pani Dagmarko, jemu teraz lepiej idzie ode mnie, on teraz się tylko uczy, on się tak ciężko uczy, on nie ma już na nic czasu". (…) Naprawdę mu to dobrze idzie i to lubi – i to jest fajne. Tak jak to idzie teraz, to myślę, że będzie dobrym lekarzem - mówiła swego czasu Dagmara w rozmowie z Party.

Nieprawdopodobne, co studiuje syn Dagmary Kaźmierskiej

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