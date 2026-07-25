Robert Wolański sprzedaje luksusową posiadłość Agnieszki Maciąg w Górach Złotych

Pisarce i byłej modelce Agnieszce Maciąg przyszło zmierzyć się z bezwzględną diagnozą nowotworu szyjki macicy, o czym dowiedziała się trzy lata przed śmiercią. Gwiazda odeszła 27 listopada 2025 roku. Swoją batalię o zdrowie relacjonowała bardzo szczerze, a w ostatnich latach świadomie wycofała się z show-biznesu. Uwagę skierowała na najbliższych, twórczość literacką oraz codzienną egzystencję w zgodzie z przyrodą. To azyl wybudowany w Górach Złotych stanowił dowód jej wewnętrznej metamorfozy. Obecnie rezydencja ta szuka nowego właściciela.

Rezydencja Agnieszki Maciąg w Orłowcu trafia na rynek

Posiadłość zlokalizowana w Orłowcu miała dla Agnieszki Maciąg ogromne znaczenie. W tym właśnie zakątku, z dala od medialnego szumu, zbudowała wspólnie ze swoim mężem Robertem Wolańskim niezwykle intymną przestrzeń. Niespełna dwanaście miesięcy po odejściu znanej pisarki wdowiec zdecydował się na bolesny krok związany ze zbyciem ukochanego domu.

W maju 2026 roku, dokładnie w rocznicę urodzin zmarłej artystki, Robert Wolański ugościł ekipę programu „Dzień Dobry TVN” w murach posiadłości. Podczas bardzo wzruszającego wywiadu wspominał początki ich ogromnej fascynacji tym górskim terenem.

Robert Wolański nie ukrywa nadmiaru wspomnień po żonie

„To miejsce jest przepełnione jej energią” - mówił partner artystki.

W trakcie tamtej telewizyjnej rozmowy Wolański przyznał wprost, że codzienne funkcjonowanie w przestrzeni przesiąkniętej pamięcią o partnerce stanowi dla niego ogromny ciężar.

„Jest zbyt wiele wspomnień. Jest to bolesne codziennie. Więc wydaje mi się, że odejdziemy stąd w którymś momencie, prędzej czy później.”

Górska posiadłość Agnieszki Maciąg w ukrytej ofercie

Dzisiaj widzimy wyraźnie skutki tamtych szczerych wyznań. Posiadłość trafiła oficjalnie na rynek nieruchomości. Agencja Partners International za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie przekazała, że opisywany obiekt obejmuje ponad osiem hektarów gruntu położonego w samym sercu Gór Złotych. Na tej rozległej działce stoi czterystumetrowy dom wyposażony w bibliotekę i oferujący widok na górskie szczyty, a także dodatkowy budynek dla odwiedzających, apartament gościnny oraz letni salon z przestrzenią SPA. Teren obejmuje również prywatny fragment lasu, malownicze wzgórze, polanę i strumień.

Skierowaliśmy pytania do biura Partners International, które odpowiada za znalezienie nabywcy na tę unikalną posiadłość po zmarłej gwieździe.

Szczegóły sprzedaży domu Agnieszki Maciąg są pilnie strzeżone

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Potwierdzamy, że nieruchomość znajduje się w procesie sprzedaży, realizowanym na podstawie zlecenia od jej właściciela. Transakcja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami rynkowymi oraz standardami naszej agencji. Sprzedaż odbywa się w formule off-market, z ograniczoną komunikacją publiczną, co jest powszechnie stosowanym modelem sprzedaży w segmencie nieruchomości premium. Ze względu na poufny charakter transakcji nie komentujemy jej szczegółów, w tym liczby zapytań, prowadzonych rozmów ani etapów negocjacji. Działamy w sposób profesjonalny, z poszanowaniem prywatności właściciela oraz wszystkich uczestników procesu. Agencja Partners International

Dziennikarze „Super Expressu” poprosili o wypowiedź Piotra Błachuta z agencji InnerValue, kooperującej z Partners International przy działaniach promocyjnych. Specjalista przytoczył oświadczenie firmy oraz precyzyjnie objaśnił zasady funkcjonowania systemu off-market i zdefiniował rynek dóbr luksusowych. To dlatego parametry zbycia majątku po zmarłej artystce pozostają tajne.

Piotr Błachut: Sprzedaż odbywa się w formule off-market, z ograniczoną komunikacją publiczną, co jest powszechnie stosowanym modelem sprzedaży w segmencie nieruchomości premium. Joanna Konieczna-Krzyżaniak: Na czym dokładnie polega sprzedaż off market? PB: W przypadku tej transakcji, podobnie jak przy wszystkich innych, proces prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi, z zachowaniem zasad poufności, profesjonalizmu i należytej staranności. Ta oferta nie jest publicznie dostępna, ponieważ realizowana jest w formule off market. Rozwiązanie to jest szczególnie popularne w segmencie nieruchomości premium, gdzie istotne znaczenie mają zarówno poufność transakcji, jak i indywidualne podejście do klienta. O przynależności do segmentu premium decyduje zwykle szereg czynników, takich jak: standard nieruchomości, jakość wykonania, metraż, lokalizacja oraz otoczenie.

Tego luksusowego domu Roberta Wolańskiego nie ma w internecie

Redakcji udało się dotrzeć do kadrów przedstawiających zakątek stworzony przez gwiazdorską parę. Zaglądając na instagramowe konto partnersinternational_wroclaw można podziwiać fenomenalną, rozległą i perfekcyjnie przemyślaną pod kątem najróżniejszych form relaksu przestrzeń. Ten wręcz baśniowy budynek robi piorunujące wrażenie.

Oto parametry ogromnej posiadłości po Agnieszce Maciąg

W oficjalnych informacjach brakuje kwoty zakupu, a tożsamość zbywcy została całkowicie utajniona.

„Ponad 8 hektarów w sercu Gór Złotych oferuje pełną swobodę, ciszę i oddech od miejskiego zgiełku. Posiadłość obejmuje prywatne wzgórze, las oraz polanę, a tuż przy tarasie przepływa górski potok. Do dyspozycji jest także szklarnia z domowym warzywnikiem. Główny dom otula wnętrza naturalnym światłem, łącząc widok na panoramę gór z ciepłą, domową atmosferą. Przemyślana architektura pozwala w pełni cieszyć się otaczającą naturą. Niezależne zaplecze z domem gościnnym, mieszkaniem oraz salonem letnim ze strefą SPA i kominkiem zapewnia swobodę aranżacji. To idealny wybór na wielopokoleniową rezydencję lub biznes w klimacie slow life.

Powierzchnia centralnej rezydencji wynosi 400 metrów kwadratowych

Dostępnych jest trzynaście oddzielnych pokojów

Pobliski pawilon dla gości zajmuje 70 metrów kwadratowych

Odrębne mieszkanie dla bliskich to 60 metrów kwadratowych

Zewnętrzny salon z częścią odnowy biologicznej mierzy 100 metrów kwadratowych

Cały teren ze starym drzewostanem i rzeczką ma 8,16 hektara

Exceptional Orłowiec Estate with a private hill and forest Lądek-Zdrój | Off market”

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