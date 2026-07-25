Filip Chajzer reaguje na atak aktywistów w Krakowie. Z mopem w ręku odpowiedział na zarzuty

Aktywiści zaatakowali krakowski kebab powiązany z Filipem Chajzerem

Przedstawiciele Ruchu Klimatycznego Jazda zorganizowali kolejne kontrowersyjne widowisko. Grupa ta obrała teraz na swój celownik Filipa Chajzera po tym, jak wcześniej podobne działania przeprowadzono przeciwko Małgorzacie Rozenek oraz popularnej influencerce Andziaks.

Protestujący stawili się przed restauracją Kreuzberg Kraft Kebab przy ulicy Wielickiej na terenie Krakowa. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali opinię publiczną, że incydent stanowił element ich szerszej kampanii zatytułowanej "Elity posrało - czas po sobie posprzątać!".

Udostępniony w internecie materiał wideo sugerował powiązania tego miejsca z Filipem Chajzerem, którego oskarżono o szkodliwe działanie na rzecz środowiska. Przedstawiciele ruchu wygłosili tam oświadczenie:

Znajdujemy się pod kebabem należącym do Filipa Chajzera, który jest przestępcą klimatycznym. Jest odpowiedzialny za wysokoemisyjny tryb życia, za denializm klimatyczny, za propagowanie swojego konsumpcjonistycznego stylu życia.

Chwilę po wygłoszeniu tego manifestu podłoga przed punktem została ubrudzona starymi resztkami jedzenia oraz gnijącymi owocami.

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Filip Chajzer wytyka wpadkę aktywistów. Lokal prowadzą niezależni franczyzobiorcy

Dawny gwiazdor stacji TVN szybko sprostował sytuację i wyjaśnił pomyłkę protestujących. Restauracja Kreuzberg Kraft Kebab mieszcząca się przy ulicy Wielickiej nie należy bezpośrednio do niego, ponieważ obiekt funkcjonuje w modelu franczyzowym i zarządza nim zewnętrzna firma. Prezenter wyraźnie zaznaczył w swoim oświadczeniu fakt braku jakichkolwiek związków miejscowego personelu z jego osobistą aktywnością w sferze publicznej.

Gwiazdor telewizji podkreślił stanowczo fakt obciążenia właścicieli dodatkową pracą i niepotrzebnymi kosztami na naprawę szkód. Opublikował wypowiedź dotyczącą trudów branży gastronomicznej.

To są ludzie, którzy pracują właściwie 24 na dobę. Gastronomia w ogóle jest ciężka. Kebab jest ekstremalnie ciężki. To są ludzie, którzy płacą podatki, płacą ZUS-y, płacą pracownikom.

Filip Chajzer przyjechał do krakowskiego kebaba. Nagrywał z mopem w dłoniach

Niedługo po nagłośnieniu całej sprawy dawny prowadzący "Dzień Dobry TVN" osobiście zjawił się w lokalu, by zarejestrować kolejny materiał filmowy. Dziennikarz stanął przed punktem z przyrządami do sprzątania w dłoniach i przedstawił widzom sylwetki osób odpowiedzialnych za codzienne funkcjonowanie tego konkretnego lokalu gastronomicznego.

Jesteśmy przy ulicy Wielickiej w Krakowie, Centrum Handlowe Mozajka. Dwie rodziny prowadzą Kreuzberg Kraft Kebab, franczyzowo. Mama Szymona, Szymon trzyma telefon, mama Dorota, tak samo zresztą jak moja.

- powiedział Chajzer na Instagramie.

Filip Chajzer proponuje aktywistce wspólne sprzątanie zniszczonej restauracji

Telewizyjny twórca otwarcie opowiedział o ogromnych nerwach wywołanych przez akcję, gdyż nieprzemyślane zachowanie grupy uderzyło głównie w ciężko pracujących ludzi. Zwrócił się też bezpośrednio do sprawczyni zdarzenia słowami:

Chcielibyśmy pani aktywistce dzisiaj wieczorem wręczyć mopa, wręczyć wiadro i stanąć ramię w ramię z ludźmi pracy, po to, żeby odpracować wyświnienie lokalu Kreuzberg Kraft Kebab. Wczoraj zajęło nam to ponad godzinę. W związku z tym ci ludzie dzisiaj godzinę wcześniej pójdą do domu, a pani aktywistka wymopuje podłogę przed lokalem. Mamy to?

Fotografie dokumentujące skutki akcji w krakowskim punkcie gastronomicznym można obejrzeć w przygotowanej przez nas specjalnej galerii.

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