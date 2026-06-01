Opole 2026 - PROGRAM. Gwiazdy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej. Co będzie działo się 4-7 czerwca?

Opole 2026 - dzień 1. Czwartek, 4 czerwca

Debiuty

Opole 2026 rozpocznie konkurs Debiuty. O tytuł najlepszego nowego artysty zawalczą Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć i zespół 21 Gram. Jednego zwycięzcę wybierze jury, a drugiego jurorzy. Gościnnie wystąpią też Natalia Przybysz oraz Kuba i Antek Sojka - synowie Stanisława Soyki. Prowadzącymi będą Gabi Drzewiecka, Ralph Kaminski i Artur Orzech.

SuperJedynki

SuperJedynki to przegląd największych przebojów różnych pokoleń artystów. Wystąpią Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Afromental, Renata Przemyk, Dżem, Kombii, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Majka Jeżowska i Dawid Kwiatkowski, a prowadzącymi będą Aleksandra Kostrzewska, Bartosz Cebeńko, Mateusz Jędraś oraz Maciej Orłoś.

30-lecie Ani Wyszkoni

4 czerwca w Opolu Ania Wyszkoni będzie świętowała 30-lecie kariery artystycznej. Z tej okazji odbędzie się recital. Jej największe hity razem z nią zaśpiewają Staś Kukulski, Daniel Godson, Natalia Szroeder, Anna Maria Jopek, Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, Natalia Przybysz, Antek i Kuba Soyka oraz Doda.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Opole 2026 - dzień 2. Piątek, 5 czerwca

Premiery

Drugi dzień Opola 2026 zacznie konkurs na najlepszą premierową piosenkę. O nagrody zawalczą:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"

i – "Fale" Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"

i – "Nieidealna" Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"

– "Zatrzymaj się" Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"

– "Twoje oczy" Sargis – "Ziemia"

– "Ziemia" Maciej Skiba – "Wołam"

– "Wołam" Kuba Szmajkowski – "Porto"

– "Porto" Vix.N – "Stara dusza"

– "Stara dusza" Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"

– "Do moich dzieci" Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"

Wystąpią też laureatki zeszłorocznych Premier - Katarzyna Żak i Anna Iwanek. Koncert poprowadzą Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki.

30-lecie Justyny Steczkowskiej

W czwartek 30 lat kariery świętuje Ania Wyszkoni, a w piątek Justyna Steczkowska! Gwiazda przygotowuje z tej okazji specjalny recital.

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Drugi rok z rzędu w programie festiwalu w Opolu znalazło się miejsce dla rapu. Na koncercie "Hip Hop. Jedno Podwórko 2" usłyszymy takie gwiazdy jak O.S.T.R., Katarzyna Nosowska, Vienio X Kosi, DonGuralesko, Fukaj X Zalia, Łona, Sarius, Ryfa Ri, Eldo, Grammatik, OG Kamka, Molesta Ewenement i Numer Raz. Prowadzącym będzie Tomasz Kleyff CNE.

Opole 2026 - dzień 3. Sobota, 6 czerwca

"Autobiografia"

Opole świętować będzie 80. urodziny Bogdana Olewicza. Piosenki jego autorstwa zaśpiewają Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Perfect & Łukasz Drapała, Alicja, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, Golden Life, Universe, Urszula, Olga Szomańska, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Mlynkova, Michał Lech i Echomotion. Wyjątkowy koncert poprowadzą Ola Budka i Marek Niedźwiecki.

Kabareton

Kabarety to coś, czego nie może brakować na polskich festiwalach. Tegoroczny kabareton w Opolu będzie wyjątkowy. Kabaret Neonówka przygotuje skecze z okazji 26-lecia działalności.

Opole 2026 - dzień 4. Niedziela, 7 czerwca

40-lecie Lady Pank

Ostatni dzień festiwalu zacznie koncert z okazji 40-lecia zespołu Lady Pank. Członkowie zespołu wykonają swoje największe hity. Prowadzącym będzie Piotr Stelmach.

"Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"

Na koniec posłuchamy nowych wersji utworów Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Wystąpią Hanna Śleszyńska, Natalia Szroeder, Piotr Polk, Kuba Badach, Igor Herbut, Zbigniew Zamachowski, Alicja Szemplińska, Maciej Musiałowski, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Żak, Katarzyna Dąbrowska, Ewa Błaszczyk, Maciej Zakościelny, Adam Nowak, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz i Wiktor Zborowski.