Kevin Mglej wyjawił na wizji plany Roxie Węgiel! "Mój mąż mnie bardzo namawia"

Roksana Węgiel już od blisko dekady robi karierę na rodzimym rynku muzycznym. Przełomem w jej życiu, bardziej niż zwycięstwo w "The Voice Kids", okazała się wygrana w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. 13-letnia wówczas Roxie sięgnęła po trofeum jako pierwsza Polka w historii, a jej sukces otworzył wrota do kariery kolejnym pokoleniom nastoletnich gwiazd muzyki. Mając taki start, piosenkarka szybko zaczęła rozwijać się na kilku rynkach. Już w 2019 roku brylowała na gali MTV EMA jako Najlepszy Polski Wykonawca, a jej warunki zrobiły wrażenie na tuzach branży, m.in. Timbalandzie.

Roxie Węgiel działa poza Polską

Od jakiegoś czasu Roxie coraz częściej gości za granicą, gdzie nagrywa nowe utwory. Zaledwie kilka tygodni temu miała okazję pracować nad kawałkami z producentem największego hitu w karierze Shakiry! W USA nakręciła też teledysk do swojego najnowszego singla - "Jesień (Bez końca)", a także wzięła udział w pokazie luksusowej marki, której jest ambasadorką. Nie jest tajemnicą, że gwiazda intensywnie myśli o reprezentowaniu Polski w "dorosłej" Eurowizji. Teraz opowiedziała o swoich planach w "Szansie na sukces".

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Roksana Węgiel na Eurowizji

Do niedawna było to jeszcze tajemnicą. Roxie nie chciała czuć na sobie presji, jednak zdradził ją mąż Kevin. Teraz sama artystka coraz częściej mówi o pomyśle reprezentowania Polski na Eurowizji. Najnowsza wypowiedź 21-latki w tym temacie pochodzi z programu "Szansa na sukces". Tam także wątek udziału w konkursie został zajawiony przez siedzącego obok Kevina.

Ja mam bardzo dużo marzeń, chciałabym jeszcze wiele zrobić. Z jednej strony czuję się spełniona. Na wielu scenach już występowałam, mam dużo pięknych wspomnień muzycznych, ale czuję, że jeszcze dużo przede mną. Chciałabym jeszcze więcej osiągnąć po prostu i takie są moje plany. Mój mąż mnie bardzo namawia na Eurowizję. Nie ukrywam, że myślę o tym. Na razie nie chcę zapeszać, ale uważam, że mając świetną, eurowizyjną piosenkę, można się tam bardzo dobrze zaprezentować - wyznała na wizji.

To byłoby coś!