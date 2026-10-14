Jest wyrok dla zabójcy Tupaca Shakura! Tyle Duane "Kaffe D" Davis spędzi za kratkami

Znamy ostateczny wyrok w jednym z najgłośniejszych procesów w historii spraw kryminalnych związanych z amerykańskim show-biznesem. Po trzech dekadach od śmierci Tupaca Shakura gangster uznany za organizatora jego zabójstwa trafi za kraty na o wiele dłużej, niż czekano na sprawiedliwość. Jeśli dożyje najwcześniejszego terminu zwolnienia, będzie bardzo sędziwy!

Tupac Shakur zginął w 1996 roku. Duane "Kaffe D" Davis ostatecznie skazany za jego zabójstwo

We wrześniu 1996 roku 2Pac - jednej z najpopularniejszych artystów w historii rapu i hip-hopu - zmarł w szpitalu po kilku dniach od strzelaniny. Do jego pojazdu podjechał biały cadillac, z którego padły strzały. Przez lata nikomu nie udało się udowodnić udziału w słynnym zamachu na gwiazdora, a nie brakowało także teorii spiskowych. Wiele plotkowało się chociażby o związku Seana "Diddy'ego" Combsa ze sprawą.

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Jak ustalili śledczy, organizatorem zbrodni w Las Vegas był gangster Duane "Kaffe D" Davis - wujek innego gangstera, z którym tuż przed śmiercią pobił się Tupac, i zarazem jedyny żyjący dziś pasażer białego cadillaca. Co ciekawe, Davis opisywał swój udział w zabójstwie rapera w wywiadach i własnej książce, jednak po aresztowaniu w 2023 roku utrzymywał, że koloryzował swoje opowieści z pobudek finansowych. Na początku września sąd uznał Kaffe D za winnego morderstwa. Do sprawy będziemy jeszcze zapewne wracać - po orzeczeniu winy obrona byłego gangstera zapowiedziała odwołanie.

Organizator zamachu już raczej nie wyjdzie zza krat

Po uznaniu winy skazany oczekiwał na posiedzenie w sprawie wymiaru kary; groziło mu co najmniej 40 lat pozbawienia wolności. Werdykt wybrzmiał 13 października wieczorem czasu polskiego. Sąd okręgowy hrabstwa Clark w stanie Nevada skazał Kaffe D na karę od 40 lat do dożywotniego pozbawienia wolności, co oznacza, że Duane Davis może już nigdy nie wyjść na wolność. Dziś ma 63 lata, co oznacza, że nawet po odliczeniu od zasądzonego minimum 40 lat kary czasu już spędzonego w areszcie - możliwość opuszczenia zakładu karnego pojawi się, gdy będzie miał około 101 lat.

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