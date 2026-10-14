Leo Messi kupuje luksusowy jacht z polskiej stoczni. Ta maszyna robi ogromne wrażenie

– To prawdziwa przyjemność dołączyć do rodziny Sunreef. Moja rodzina i ja zawsze uwielbialiśmy spędzać czas na morzu, kiedy tylko mieliśmy taką możliwość. Jachty Sunreef mają styl i cechy, które bardzo mi się podobają i idealnie odpowiadają temu, czego szukam. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł wypróbować ULTIMA 88 i cieszyć się nim razem z rodziną – wyznał Messi w rozmowie cytowanej przez serwis trojmiasto.pl.

Nowy katamaran dla Leo Messiego

Model ULTIMA 88 to mierzący blisko 27 metrów katamaran motorowy. W jego wnętrzu znajdzie się pięć kabin, z czego cztery przeznaczono dla gości, a jedną, rozciągającą się na całą szerokość jednostki, dla właściciela. Ponadto na pokładzie przewidziano przestronne miejsca do wypoczynku oraz flybridge, pełniący funkcję dodatkowego górnego poziomu.

Kluczowym miejscem jachtu ma być strefa Ocean Lounge, oferująca bezpośrednie zejście do wody. Umożliwi ona pasażerom komfortowe zażywanie kąpieli słonecznych, pływanie i uprawianie sportów wodnych. W projekcie katamaranu uwzględniono również przestrzeń garażową przeznaczoną na skuter wodny.

Jednostka napędzana będzie dwoma silnikami, z których każdy dysponuje mocą 1000 KM. Producent nie zdradził szczegółowych parametrów technicznych maszyny budowanej dla Messiego, jednakże standardowe modele z tej serii osiągają prędkość maksymalną około 26 węzłów, co w przeliczeniu daje niemal 48 km/h.