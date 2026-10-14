Ekstraklasa siatkarzy rozpoczyna nowy sezon. Czy mistrzowie obronią historyczny tytuł?

Nowy sezon najwyższej klasy rozgrywkowej siatkarzy

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie przystąpią do rozpoczynających się w piątek rozgrywek jako aktualni mistrzowie Polski. Drużyna ta w maju bieżącego roku po raz pierwszy w swojej historii sięgnęła po tytuł. Również w nadchodzącej edycji zmagań zespół z Zawiercia wymieniany jest w gronie głównych faworytów do końcowego triumfu. Eksperci przewidują, że obrońcy trofeum znów narzucą trudne warunki rywalom.

W tym sezonie najważniejsze krajowe zmagania w męskiej siatkówce przechodzą istotną zmianę wizerunkową. Po wielu latach rywalizacji pod doskonale znanym kibicom szyldem PlusLigi, rozgrywki od tego sezonu zastąpiła Tauron Liga. Wcześniejsza nazwa towarzyszyła zmaganiom przez dwadzieścia pięć kolejnych edycji, budując pozycję polskiej siatkówki. Ta historyczna modyfikacja otwiera zupełnie nowy rozdział w strukturze ligowej.

Jak wygląda klasyfikacja wszech czasów mistrzostw Polski?

Rozgrywki wyłaniające najlepsze polskie drużyny w męskiej siatkówce zainaugurowano w 1929 roku. Wówczas ten pierwszy, historyczny tytuł mistrzowski zdołał wywalczyć zespół YMCA Łódź. Ligowa rywalizacja w kształcie zbliżonym do obecnego wystartowała z kolei w 1953 roku. W tamtym czasie w najwyższej lidze, nazywanej wówczas "klasą wydzieloną o Puchar GKKF", rywalizowało zaledwie osiem drużyn.

Powszechnie znany termin "pierwsza liga" został wprowadzony do oficjalnego słownika rozgrywek sportowych w 1956 roku. W historycznym zestawieniu wszystkich dotychczasowych edycji mistrzostw Polski niedoścignionym liderem pozostaje jeden utytułowany klub. Na samym szczycie tej niezwykle prestiżowej klasyfikacji znajduje się zespół AZS AWF Warszawa z czternastoma triumfami. Pozostałe krajowe potęgi wciąż starają się zbliżyć do tego legendarnego dorobku.