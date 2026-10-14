Gwiazdy w szkolnych ławkach. Trudno uwierzyć, że to oni!

Podróż w czasie ze szkolnymi zdjęciami gwiazd

Zdjęcia klasowe, legitymacyjne czy pamiątkowe z zakończenia roku - większość z nas trzyma w szufladach chociaż kilka tego typu pamiątek. Podobnie jest u osób ze świata show-biznesu. Chociaż obecnie widzimy ich w idealnych stylizacjach przed obiektywami kamer, na zdjęciach sprzed lat prezentują się zupełnie inaczej.

Charakterystyczne uczesania, stylizacje popularne w latach 80. i 90., a przede wszystkim młode twarze sprawiają, że identyfikacja niektórych osób staje się wyzwaniem. Wśród znanych twarzy, których zdjęcia ze szkolnych lat przetrwały do dzisiaj, można znaleźć wielu aktorów, prezenterów i gwiazd telewizji.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie z czasów szkolnych. Poznajecie ją?

Martyna Wojciechowska niezmiennie kojarzy się z fascynującymi wyprawami, odwagą i kultowym programem „Kobieta na krańcu świata”. Jednak zanim osiągnęła sukces telewizyjny, uczyła się w XXII Liceum Ogólnokształcącym im. José Martí w Warszawie. Edukację w tej placówce zakończyła w 1993 roku, a w trakcie nauki stała na czele samorządu szkolnego.

Po latach opowiadała, że jako uczennica stawiała wysokie wymagania, zadawała mnóstwo pytań i podważała ustalone reguły. Obecnie jej zdjęcia z lat szkolnych to świetna szansa na zobaczenie słynnej podróżniczki w zupełnie innej odsłonie.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor przed laty. Tak wyglądali w czasach szkolnych

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą jedno z najbardziej znanych małżeństw w polskim show-biznesie. Ona zasłynęła rolą Małgosi Mostowiak w hicie „M jak miłość”, a on od wielu lat angażuje się w telewizyjne projekty i prowadzi programy rozrywkowe.

Dzisiaj razem nagrywają treści do internetu, w których bez oporów pokazują swoje poczucie humoru i dystans do rzeczywistości. Zanim jednak los ich połączył, każde kroczyło własną ścieżką z odmiennymi doświadczeniami.

Dowbor wychowywał się w środowisku medialnym, będąc synem znanej dziennikarki i prezenterki Katarzyny Dowbor. Koroniewska dorastała w Toruniu, a następnie studiowała aktorstwo w Łodzi. Oglądanie ich szkolnych zdjęć to podróż do czasów, gdy sława telewizyjna była dla nich odległą przyszłością.

Edyta Herbuś już w szkolnych latach rozwijała swoją pasję do tańca

Edyta Herbuś spędziła młodość w Kielcach, ucząc się w miejscowym technikum poligraficznym. Właśnie tam zaczęła się jej fascynacja tańcem, gdy w wieku zaledwie dziewięciu lat wzięła udział w pierwszych zajęciach w miejscowej szkole tańca.

Szybko stały się one dla niej kluczowym elementem życia. Herbuś skutecznie łączyła szkołę z wymagającymi treningami, co później przełożyło się na sukcesy w konkursach tanecznych. Rozpoznawalność zyskała między innymi dzięki występom w „Tańcu z gwiazdami”.

Obecnie rozwija również karierę jako aktorka i postać telewizyjna. Zdjęcia ze szkoły ukazują ją jeszcze na wiele lat przed tym, jak zadebiutowała w znanych formatach.

Jak naprawdę nazywają się polskie gwiazdy? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Cleo? Joanna Klepko Joanna Kiepko Marta Markiewicz Następne pytanie

Metamorfozy znanych twarzy. Tak zmienili się przez lata

Szkolne fotografie kryją w sobie wyjątkowy urok. Przedstawiają sławne osoby bez dopracowanych strojów, makijażu i perfekcyjnego wizerunku na wyjścia medialne. Dla części to wesołe wspomnienie, a dla pozostałych szansa na powrót myślami do wczesnej młodości.

Z upływem kilkunastu lub kilkudziesięciu lat zmieniają się fryzury, styl i cechy fizyczne. Jednak nierzadko wystarczy jeden uśmiech, aby dostrzec tę samą, znaną osobę.

Chcecie zobaczyć, jak Martyna Wojciechowska, Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor i Edyta Herbuś wyglądali jako uczniowie? Zapraszamy do naszej galerii, by przekonać się, czy potraficie ich zidentyfikować na tych archiwalnych ujęciach!