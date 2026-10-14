Ten nietypowy składnik do pierogów odmieni smak doskonale znanego dania. Dosyp odrobinę do farszu, a domownicy będą prosić o dokładkę

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-14 12:06

Pierogi od lat zajmują szczególne miejsce w polskiej kuchni. Największą popularnością cieszą się klasyczne nadzienia, w tym połączenie twarogu i ziemniaków. Okazuje się jednak, że nawet tak dobrze znany przepis można nieco podkręcić.

Dwa gorące pierogi na metalowej łyżce cedzakowej. O nietypowym dodatku do farszu przeczytasz na Eska.
Autor: artellliii72/ Pixabay.com
  • Dodaj odrobinę tego nietypowego dodatku do tradycyjnych pierogów ruskich, aby odświeżyć ich smak.
  • Ważne jest zachowanie umiaru, aby nie zdominował on smaku farszu, a jedynie stanowił delikatny akcent.
  • Gotowe pierogi można podawać z masłem, cebulką lub kwaśną śmietaną. Wypróbuj ten trik już dziś i podkręć smak doskonale znanego dania.

Klasyka, która nigdy się nie nudzi

Trudno wyobrazić sobie polską kuchnię bez pierogów. Pojawiają się na rodzinnych obiadach, świątecznych stołach i podczas spotkań, kiedy każdy ma ochotę na domowe przysmaki. Jedni wybierają wersję z mięsem, inni wolą kapustę i grzyby, ale pierogi ruskie od lat mają wierne grono miłośników. Sekret ich popularności tkwi między innymi w farszu. Ugotowane ziemniaki, twaróg, podsmażona cebulka, sól i pieprz tworzą połączenie, które jest kremowe, wyraziste i od lat kojarzy się z domowym obiadem u babci czy mamy. Czasem jednak warto poeksperymentować i dodać do nadzienia pewien nietypowy składnik, który odmieni smak doskonale znanego nam dania.

Polecany artykuł:

Kultowe dania PRL: zimne nóżki, wuzetka, blok czekoladowy, mortadela.

Dodaj odrobinę świeżej mięty do farszu. Smak pierogów pozytywnie cię zaskoczy

Mięta najczęściej kojarzy się z naparami, deserami albo orzeźwiającymi napojami. Rzadziej myślimy o niej podczas przygotowywania pierogów. Tymczasem niewielka ilość tego aromatycznego zioła może interesująco uzupełnić smak farszu ziemniaczano-twarogowego. Jej świeży aromat przełamuje cięższą, kremową nutę twarogu i ziemniaków. Dzięki temu nadzienie może wydawać się lżejsze, a jego smak staje się bardziej złożony. Dodatek mięty wcale nie zdominuje smaku farszu, a raczej będzie ona delikatnym akcentem, który pojawia się gdzieś w tle i przyjemnie zaskakuje przy kolejnym kęsie. Oczywiście, ważny jest umiar. Zbyt duża ilość mięty może zdominować pozostałe składniki. Najlepiej zacząć od niewielkiej szczypty drobno posiekanej świeżej mięty, dokładnie wymieszać farsz i spróbować go przed lepieniem pierogów. Jeśli aromat okaże się zbyt subtelny, zawsze można dodać odrobinę więcej.

Jak podkreślić smak takiego farszu?

Do ziemniaków i twarogu warto dodać dobrze zeszkloną cebulkę oraz świeżo mielony pieprz. To właśnie te składniki sprawiają, że nadzienie ma bardziej wyrazisty smak. Mięta powinna jedynie uzupełniać kompozycję, a nie zastępować tradycyjne przyprawy. Gotowe pierogi można podać z masłem i cebulką. Dobrym pomysłem będzie również podanie ich z dodatkiem kwaśnej śmietany.

Czy taka wersja przypadnie do gustu każdemu? Niekoniecznie. W kuchni wiele zależy przecież od indywidualnych upodobań. Jeśli jednak lubimy próbować nowych połączeń, warto dać temu pomysłowi szansę. 

pierogi manty
Galeria zdjęć 12
Quiz. Polskie potrawy regionalne. Wiesz, co jada się na Podhalu, a co na Mazowszu?
Pytanie 1 z 15
Małdrzyki to tradycyjne placki z twarogu. Serwuje się je:

ROLKI

pierogi
gotowanie
pierogi ruskie