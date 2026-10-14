Roksana Węgiel odsłania umięśniony brzuch. Reakcja męża piosenkarki była natychmiastowa

Roksana Węgiel pokazała umięśniony brzuch na Instagramie

Wokalistka postanowiła zaprezentować fanom rezultaty swoich intensywnych ćwiczeń fizycznych. W mediach społecznościowych udostępniła zdjęcie w dopasowanym stroju sportowym, które błyskawicznie obiegło internet. Piosenkarka zapozowała w sposób eksponujący wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha, udowadniając tym samym, że wolny czas poświęca na rygorystyczne treningi na siłowni.

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Artystka zsunęła krawędź legginsów, eksponując wyjątkowo płaski brzuch oraz pępek. Taki widok muskulatury u 21-letniej piosenkarki natychmiast wzbudził ogromne zainteresowanie, potwierdzając, że gwiazda podchodzi do kwestii dbania o kondycję z pełnym profesjonalizmem.

Publikacja nie umknęła uwadze jej męża. Kevin Mglej skomentował zdjęcie swojej żony krótko: „Ale Ty masz formę, mega”.

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Formy można jej pozazdrościć, to poziom profesjonalnej sportsmenki - komentują internauci.

Roksana Węgiel wygrała "Dance Dance Dance" dzięki sprawności fizycznej

Zamiłowanie wokalistki do aktywności fizycznej można było zauważyć już w przeszłości. Kiedy brała udział w formacie telewizyjnym „Dance Dance Dance”, zaprezentowała nie tylko swoje umiejętności sceniczne, ale przede wszystkim doskonałą kondycję i zaciętość. Te cechy ostatecznie doprowadziły ją do triumfu w popularnym programie rozrywkowym.

Kariera wokalistki rozpoczęła się od zwycięstwa w konkursie Eurowizji Junior, a obecnie należy ona do grona najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. Utrzymanie doskonałej sylwetki przy jednoczesnym realizowaniu tras koncertowych i pracy w studiu nagraniowym wymaga ogromnej determinacji. Tym samym piosenkarka udowadnia, że potrafi bez problemu łączyć obowiązki zawodowe ze sportowym rygorem, będąc wszechstronną artystką nowej generacji.