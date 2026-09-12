Polska deklasuje Izrael na mistrzostwach Europy. Kto będzie następnym rywalem biało-czerwonych?

Dominacja biało-czerwonych w Sofii

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn zanotowała drugie pewne zwycięstwo w ramach rozgrywek grupy B mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali z drużyną Izraela 3:0, potwierdzając rolę faworyta. Poszczególne partie zakończyły się zdecydowanymi wynikami 25:16, 25:17 oraz 25:18, co doskonale obrazuje przebieg jednostronnej rywalizacji. Zawodnicy prowadzeni przez trenera Nikolę Grbicia od początku do końca kontrolowali sytuację na parkiecie w bułgarskiej stolicy. Obrońcy mistrzowskiego tytułu zademonstrowali bardzo wysoką formę już na wczesnym etapie turnieju.

Dla polskiego zespołu jest to kolejny triumf bez straty najmniejszego seta w bieżących rozgrywkach mistrzowskich. W swoim pierwszym występie na tym turnieju Polacy z łatwością pokonali Portugalię, również w stosunku 3:0. Dzięki dwóm szybkim i przekonującym zwycięstwom drużyna narodowa znajduje się w doskonałej sytuacji w tabeli swojej grupy. Wygrane bez straty partii pozwalają kluczowym zawodnikom na zaoszczędzenie cennych sił przed znacznie trudniejszymi wyzwaniami. Turniej w bułgarskiej Sofii stanowi niezwykle ważny sprawdzian przed decydującą fazą rywalizacji.

Kolejne wyzwania przed polską kadrą

Kalendarz siatkarskich mistrzostw Europy jest niezwykle napięty, dlatego zawodnicy nie mają wiele czasu na odpoczynek. Już w niedzielę reprezentacja Polski rozegra swój trzeci grupowy mecz, a jej przeciwnikiem będzie Macedonia Północna. Sztab szkoleniowy z pewnością dokładnie przeanalizuje grę najbliższego rywala, aby optymalnie przygotować drużynę do tego istotnego starcia. Sympatycy polskiej kadry liczą na podtrzymanie doskonałej passy i odniesienie trzeciego szybkiego zwycięstwa. Każdy kolejny wygrany mecz przybliża obrońców tytułu do komfortowego rozstawienia w fazie pucharowej.

Rozgrywki w grupie B toczą się równolegle z udziałem innych europejskich zespołów walczących o cenny awans. W drugim zaplanowanym na sobotę spotkaniu tej grupy dojdzie do interesującego starcia pomiędzy gospodarzami turnieju, Bułgarią, a Ukrainą. Ostateczne wyniki tych spotkań będą miały bezpośredni wpływ na finalny układ sił w tabeli tuż przed końcem pierwszej części mistrzostw. Polska kadra koncentruje się jednak przede wszystkim na własnej dyspozycji i rygorystycznej realizacji założeń taktycznych trenera. Droga do obrony złotego medalu wydaje się przebiegać zgodnie z narzuconym planem.