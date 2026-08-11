Julia Żugaj straciła konto na Instagramie. Powód jest kuriozalny

Julia Żugaj straciła profil na Instagramie. Gwiazda sieci powróciła z nowym projektem. W kwietniu tego roku finalistka "Tańca z gwiazdami" ogłosiła, że poszukuje swojej następczyni, ale lepszej. Żugaj zależało na tym, by znaleźć dziewczynę, która potrafi śpiewać, tańczyć i odnajduje się w świecie mediów społecznościowych. Z tysiąca zgłoszeń influencerka wybrała 15 dziewczyn, które pojawiły się na zorganizowanym przez nią i jej współpracowników campie. Tam uczestniczki brały udział w warsztatach wokalnych i tanecznych pod okiem profesjonalistów. Ostatecznie Julia postanowiła dać szansę więcej niż jeden dziewczynie i uformowała girlsband GirlZ, w którego skład weszły: Gabi, Nadia oraz Oliwka. Razem z dziewczynami pojawiła się na okładce drugiego wydania magazynu "ESKA Story".

Julia Żugaj ma bana na Instagramie

Niedługo po wystartowaniu nowego projektu profil Julii Żugaj, na którym miała ponad milion obserwujących, zniknął z Instagrama. Gwiazda sieci komunikuje się teraz z fanami za pośrednictwem Tik Toka i konta GirlZ. Niektórzy sugerowali nawet, że to element promocji girlsbandu, czemu influencerka stanowczo zaprzeczyła.

ESKA Story #2 - Julia Żugaj i GirlZ

Dlaczego Julia Żugaj nie ma Instagrama?

Po wpisaniu nicku @juliazugaj na Instagramie otrzymujemy informację "Przepraszamy, ta strona jest niedostępna". I tak już od kilku dni. Influencerka stara się odzyskać konto, jednak jak na razie bezskutecznie. Gwiazda sieci poinformowała o powodzie. Ktoś zgłosił ją za... podszywanie się pod samą siebie.

Aktualnie jestem z wami na profilu GirlZ, tak że tam wpadajcie po najnowsze informacje. W skrócie minęły 24 godziny od mojego zablokowania i dalej nie wydarzyło się nic, ale znamy przyczynę. Ktoś zgłosił moje reelsy, że je skopiowałam. Nie zgadniecie, skąd. Z mojego Tik Toka! Teraz muszę udowodnić Instagramowi, że naprawdę jestem Julią Żugaj. (...) Dodatkowo dostałam informację, że moje konto może zostać permanentnie zablokowane, ale jakoś sobie poradzimy.

Gwiazda odwołała się 6 sierpnia. Oby wkrótce odzyskała swoje konto!