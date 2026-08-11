Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Polsce. Kto pojedzie do Los Angeles?

Stare Jabłonki debiutują jako główny gospodarz

Mazurska wieś nad jeziorem Szeląg Mały ma bogatą historię organizacji prestiżowych turniejów, ale mistrzostwa Europy zagoszczą tam po raz pierwszy. W latach 2004-2014 miejscowość była gospodarzem zawodów World Tour, a w 2013 roku zorganizowano tam mistrzostwa świata. Od 2024 roku odbywają się tam regularne zmagania w ramach cyklu Beach Pro Tour.

W turnieju wezmą udział po 32 duety męskie i żeńskie, podzielone na osiem czteroosobowych grup. Zwycięzcy każdej z nich awansują bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły, które zajmą drugie i trzecie miejsca, powalczą o dalszy udział w fazie barażowej, z której wyłonieni zostaną kolejni uczestnicy decydującej części mistrzostw.

Z kim zagrają polskie duety?

Polskę w nadchodzącym turnieju reprezentować będzie pięć par żeńskich i pięć męskich. Największe nadzieje wiązane są z Michałem Brylem i Bartoszem Łosiakiem, którzy zajmują dziewiąte miejsce w światowym rankingu. W grupie G ich głównymi rywalami będą sklasyfikowani na trzynastej pozycji Włosi Samuele Cottafava i Gianluca Dal Corso.

Wśród polskich siatkarek jako pierwsze na boisko wybiegną Julia Jaroszczak i Patrycja Jundziłł, które rozpoczną rywalizację w środę o godzinie 9.00. Zmierzą się z silnymi Holenderkami Katją Stam i Raisą Schoon. Finałowe zmagania zaplanowano na niedzielę, a na kibiców czekają liczne wydarzenia towarzyszące, w tym pokazy filmowe i występy na żywo.