Mistrzostwa Europy w pływaniu. Czy Polacy zdobędą medale

Awans Polek do półfinałów w Paryżu

Flawia Kamzol zajęła czternaste miejsce na pięćdziesiąt metrów stylem motylkowym. Wynik 26,61 sekundy pozwolił zawodniczce na start w półfinale. W tej samej konkurencji odpadły niestety Wiktoria Piotrowska oraz Katarzyna Wasick. Eliminacje wygrała Szwedka Sarah Sjoestroem z rewelacyjnym wynikiem 25,40 sekundy. Słynna pływaczka wróciła do rywalizacji po dwuletniej przerwie macierzyńskiej.

W rywalizacji mężczyzn na sto metrów stylem dowolnym Kamil Sieradzki uzyskał czas 48,55 sekundy. Rezultat ten zapewnił mu jedynie status rezerwowego w kolejnym etapie. Mateusz Chowaniec ukończył zmagania sprinterskie na odległej trzydziestej trzeciej pozycji. Eliminacje na tym dystansie całkowicie zdominował Rumun David Popovici. Jego doskonały czas 47,13 sekundy nie dał rywalom żadnych szans na nawiązanie równej walki.

Czy polska sztafeta sięgnie po medal

Dominika Sztandera popłynęła na sto metrów stylem klasycznym w czasie 1.06,97 sekundy. Był to jej najlepszy rezultat w obecnym sezonie pływackim. Polska pływaczka awansowała do wieczornego półfinału z bardzo dobrego dziewiątego miejsca. Barbara Mazurkiewicz zakończyła wyścig z wynikiem 1.08.14 i została pierwszą rezerwową. Eliminacje wygrała Brytyjka Angharad Evans, bijąc rekord mistrzostw znakomitym czasem 1.05,45 sekundy.

Filip Kosiński poprawił rekord życiowy na dwieście metrów stylem grzbietowym. Czas 1.58,49 sekundy wystarczył zaledwie do zajęcia dwudziestego drugiego miejsca. Sztafeta mieszana awansowała do wieczornego finału z bardzo dobrym szóstym czasem. Polacy popłynęli w mocnym składzie Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Zuzanna Famulok i Barbara Leśniewska. Zawody w Paryżu potrwają do niedzieli, a pływacy walczą o czterdzieści trzy komplety medali.