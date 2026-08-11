Ella Langley bije rekordy popularności w USA. Kim jest nowa gwiazda, której nie zatrzymała nawet Taylor Swift?

Ella Langley pobiła rekord

Jeszcze rok temu prawie nikt o niej nie słyszał, a teraz żadna gwiazda nie ma z nią szans na amerykańskich listach przebojów. Piosenkarka country Ella Langley pobiła rekord, który wspólnie miały Mariah Carey i zmarła Whitney Houston. Ich piosenki "We Belong Together" i "I Will Always Love You" przez 15 tygodni były na pierwszym miejscu notowania magazynu Billboard. Był to rekord, który już nie jest aktualny. Nową rekordzistką, która ma najdłużej zajmujący pierwsze miejsce żeński hit w historii Stanów Zjednoczonych, jest właśnie Langley. Jej piosenka "Choosin' Texas" to absolutnie największy hit roku za oceanem. Spędził na szczycie już 17 tygodni, a według przewidywań ekspertów może utrzymać się na jedynce jeszcze przez przynajmniej kilka tygodni.

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To nie jest gwiazda jednego hitu

"Choosin' Texas" to niejedyny hit, który Ella Langley wykreowała w tym roku. Jej singiel "Be Her" dotarł na drugie miejsce notowania Billboard Hot 100. Tym samym artystka na prestiżowej liście przebojów zablokowała samą siebie. "I Can't Love You Anymore" - jej duet z Morganem Wallenem - trafił na czwarte miejsce Billboardu. Langley w kwietniu wydała album pod tytułem "Dandelion", który od premiery nie opuścił Top 5 najchętniej kupowanych płyt każdego tygodnia. W zaledwie kilka miesięcy krążek sprzedał się w nakładzie ponad 1,5 miliona egzemplarzy. To tylko w USA, a Ella powoli zaczyna być zauważana za granicą. Jej utwory powoli zaczynają być widoczne na listach w Holandii, Szwecji czy Danii, a w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii już są na wysokich miejscach. Niewykluczone, że niedługo usłyszymy o niej także w Polsce.

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Kim jest Ella Langley?

Ella Langley to wokalistka i autorka piosenek z gatunku country. Urodziła się 3 maja 1999 roku w Hope Hull w Alabamie i dorastała na rodzinnej farmie. Muzyką interesowała się od dziecka, a po przeprowadzce do Nashville w 2019 roku zaczęła profesjonalnie rozwijać swoją karierę. Przełomem w karierze Langley był debiutancki album "hungover", wydany w 2024 roku. Znalazł się na nim m.in. przebojowy duet "you look like you love me" z Rileyem Greenem, który zdobył szczyt list przebojów country i przyniósł artystce pierwszą nagrodę CMA. Często porównywana jest do Shanii Twain.