Te owoce wspierają odporność, poprawiają trawienie i wspomagają serce. Właśnie trwa na nie sezon, warto więc po nie sięgnąć

Jeżyny to sezonowe owoce bogate w błonnik, witaminy C i K oraz antyoksydacyjne polifenole, w tym antocyjany.

Wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego dzięki zawartości błonnika oraz wzmacniają odporność dzięki witaminie C.

Zawarte w nich związki o właściwościach antyoksydacyjnych przyczyniają się do zdrowia serca, będąc wartościowym elementem zbilansowanej diety.

Jeżyny to sezonowy skarb, z którego warto korzystać, kiedy są świeże i łatwo dostępne. Wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, a zawarte w nich składniki wpisują się również w dietę korzystną dla zdrowia serca, dlatego mogą być wartościowym elementem codziennego jadłospisu. Nie trzeba przy tym wymyślać skomplikowanych przepisów. Miseczka świeżych jeżyn, kilka łyżek jogurtu i garść płatków owsianych - tyle wystarczy, aby cieszyć się smacznym i zdrowym posiłkiem.

Jeżyny - niepozorne owoce o bogatym składzie

Te niepozorne owoce kryją całkiem sporo wartościowych składników. Znajdziemy w nich między innymi błonnik pokarmowy, witaminę C, witaminę K oraz związki polifenolowe, w tym antocyjany odpowiadające za ich intensywną, ciemną barwę. To właśnie obecność tych substancji sprawia, że jeżyny są interesującym elementem urozmaiconej diety.

Beszamel: Jeżyny - właściwości odżywcze, zastosowanie jeżyn w kuchni

Jeżyny to znakomite wsparcie dla odporności

Jeżyny dostarczają witaminy C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Nie oznacza to oczywiście, że garść owoców uchroni nas przed infekcją. Dieta nie zastąpi snu, aktywności fizycznej ani leczenia, gdy jest ono potrzebne. Warto jednak regularnie sięgać po produkty bogate w składniki odżywcze. Jeżyny świetnie wpisują się w taki jadłospis - można zjeść je na surowo, dodać do owsianki albo wrzucić do jogurtu naturalnego.

Jedz jeżyny dla lepszego trawienia

Jeżyny zawierają całkiem sporo błonnika, dlatego mogą być dobrym uzupełnieniem diety wspierającej prawidłową pracę przewodu pokarmowego. Błonnik zwiększa objętość treści pokarmowej i pomaga regulować rytm wypróżnień. W praktyce oznacza to, że regularne spożywanie warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych czy nasion może sprzyjać prawidłowemu funkcjonowaniu jelit. Trzeba tylko pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Bez tego zwiększanie ilości błonnika w diecie może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego.

Jeżyny a zdrowie serca

Te ciemne owoce przyciągają uwagę również ze względu na zawarte w nich polifenole i antocyjany. Związki te wykazują właściwości antyoksydacyjne, a dieta bogata w warzywa i owoce jest elementem sposobu żywienia sprzyjającego zdrowiu układu sercowo-naczyniowego. Nie należy jednak traktować jeżyn jak lekarstwa na choroby serca. Największe znaczenie ma całość diety i stylu życia. Jeżyny mogą być jednym z wielu elementów zdrowej i zbilansowanej diety obok warzyw, produktów pełnoziarnistych, ryb, orzechów i innych wartościowych produktów.

Warto zatem sięgnąć po te owoce, póki trwa na nie sezon!

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