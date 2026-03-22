Katarzyna Zillmann szczerze o byłej dziewczynie. Wioślarka rozstała się z nią podczas "Tańca z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann należy do postaci ze świata sportu, które nie ukrywają swojej orientacji seksualnej i wspierają tą postawą społeczność LGBT+. Przez kilka lat medalistka z igrzysk w Tokio tworzyła związek z inną sportsmenką, kajakarką Julią Walczak. Do rozstania doszło w okresie udziału Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami"...

Katarzyna Zillmann podbiła "Taniec z Gwiazdami". Emocjonowało też jej życie prywatne

Wioślarka w duecie z Janją Lesar, jako pierwsza damsko-damska para w historii polskiej wersji programu, oczarowała zarówno jurorów, jak i tłumy telewidzów. Ostatecznie, Katarzyna Zillmann opuściła "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" tuż przed wielkim finałem. W tle wyjątkowych występów tanecznych rozgrywały się jednak także wydarzenia bardzo osobiste. Z czasem okazało się, że utalentowana tanecznie sportsmenka rozstała się z wieloletnią dziewczyną, a coś więcej niż przyjaźń połączyło ją z partnerką z programu, która również zakończyła wieloletni związek. Obecnie Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tworzą parę nie tylko na parkiecie. Według ostatnich plotek - mogą wystartować razem w "Azji Express".

Wioślarka rozstała się z partnerką. Dziś nie chce tego komentować

Rozpad głośnego jednopłciowego związku spotkał się z wielkim zainteresowaniem mediów i internautów. Julia Walczak zdecydowała się nawet na publikację oświadczenia w kwestii rozstania z Zillmann. Obie dziewczyny przekonywały jednak, że rozeszły się w dobrych relacjach. Ostatnio Kasia Zillmann powróciła do tematu w rozmowie z serwisem Kozaczek.pl. Jak przekazała, wiele podawanych na temat jej rozstania informacji było nieprawdą, ale nie chciała i dalej nie chce prowadzić publicznej dyskusji w sprawie.

"Większość, jak nie wszystko, co było przekazywane przez media, różni informatorzy, było po prostu wyssane z palca. Ja też nie chciałam się wypowiadać wtedy na ten temat i nie chcę dalej ciągnąć tej dyskusji o naszym życiu prywatnym z Julią" - skwitowała.

Katarzyna Zillmann dba o relację ze swoją ex. Wyznała, na czym jej zależy

We wspomnianej rozmowie olimpijska wioślarka podkreśliła, że cały czas szanują się nawzajem z byłą ukochaną. Zillmann wytłumaczyła, że pomimo rozstania - tak długa relacja na zawsze będzie już ważna w jej życiorysie.

"Bardzo mocno się szanujemy, chcemy dla siebie jak najlepiej i wiesz, ja zrobię wszystko, żeby było jej dobrze. Byłyśmy ze sobą bardzo długo i to są takie więzi, których się po prostu tak nie odpuszcza i poza tym nie chcę tego jakoś marginalizować. Nie w moim życiu, ponieważ moim zdaniem Julia zawsze będzie bardzo ważną częścią mojego życia" - wyjaśniła.

