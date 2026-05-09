MŚ 2026 i Nikita Haikin. Czy FIFA zablokuje występ gwiazdy?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-09 7:16

Bramkarz FK Bodoe/Glimt Nikita Haikin, uważany za jednego z najlepszych norweskich piłkarzy na tej pozycji, otrzymał niedawno obywatelstwo Norwegii. Pomimo jego silnych więzi z krajem i chęci gry, FIFA nie zgadza się na udział Haikina w reprezentacji Norwegii. Decyzja FIFA może pokrzyżować plany selekcjonera Stale Solbakkena przed MŚ 2026.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Nikita Haikin i jego cztery obywatelstwa

Trzydziestoletni bramkarz Nikita Haikin posiada obywatelstwo Izraela, Wielkiej Brytanii i Rosji, a od kwietnia również Norwegii. W tym skandynawskim kraju mieszka nieprzerwanie od marca 2019 roku. Haikin od dwóch lat jest także żonaty z Norweżką i opanował lokalny język. To podkreśla jego głębokie związki z Norwegią i chęć integracji.

Haikin wielokrotnie deklarował, że związał się z Norwegią na stałe, wyrażając silne pragnienie reprezentowania jej barw na arenie międzynarodowej. Dotychczasowa kariera międzynarodowa piłkarza obejmuje pięć występów. Rozegrał je w młodzieżowych reprezentacjach Rosji, w kategoriach wiekowych od U16 do U21. Jego ambicją jest gra dla dorosłej reprezentacji Norwegii, co podkreślał w wielu wywiadach.

Dlaczego FIFA nie zgadza się na zmianę reprezentacji?

Główną przeszkodą w występie Haikina w barwach Norwegii jest stanowisko FIFA, która nie zgadza się na zmianę reprezentacji narodowej. Agencja NTB podała, że powodem jest zbyt krótki okres zamieszkiwania piłkarza w Norwegii. Jest to kluczowy wymóg dla zasad zmiany przynależności sportowej w regulaminach międzynarodowych. Norweska federacja piłkarska aktywnie prowadzi dialog z FIFA, próbując wyjaśnić sytuację bramkarza.

Rzeczniczka norweskiej federacji, Ragnhild Ask Connel, potwierdziła trwające rozmowy z FIFA, zaznaczając, że ostateczna decyzja zostanie ogłoszona po jej uzyskaniu. Selekcjoner Stale Solbakken publicznie wyraził swoje zainteresowanie włączeniem Haikina do składu na nadchodzące mistrzostwa świata. Turniej w Ameryce Północnej rozpocznie się 11 czerwca, a szeroka kadra zostanie ogłoszona 11 maja. Ostateczny skład ma być podany do 1 czerwca, co stawia przyszłość Haikina w niepewności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.