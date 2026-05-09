Była faworytką "Idola", nagle odeszła. Tak dziś wygląda Hania Stach! Pamiętacie ją?

Hania Stach zrezygnowała z "Idola". Jak to tłumaczyła?
W 2003 roku Hania Stach zachwycała widzów "Idola" swoim śpiewem. Program był wówczas prawdziwym hitem. Kiedy wydawało się, że ma otwarte drzwi do wielkiej kariery, nagle ogłosiła decyzję o odejściu z talent show. Jak sama później wyjaśniała, jej nagła rezygnacja była podyktowana problemami zdrowotnymi, a także ogromnym przemęczeniem fizycznym i psychicznym. Hania zaznaczała, że jej priorytetem była ochrona narządu głosu, aby mogła w przyszłości śpiewać. W tamtym czasie w mediach pojawiły się też plotki o rzekomych nieporozumieniach z producentami wokół kontraktów muzycznych, jednak artystka kategorycznie im zaprzeczyła.
Parę razy zastanawiałam się, co wydarzyłoby się, gdybym nie odeszła z "Idola". Ale tego się nie dowiem. Chciałam śpiewać i podskórnie czułam, że i tak będę to robić. (…) Jeśli czegoś żałuję, to tego, że nie byłam wtedy mentalnie wystarczająco przygotowana na to wszystko. (...) Brakowało mi planu działania i świadomości, którą mam dzisiaj. Myślę, że mogłam lepiej wykorzystać szansę, którą wtedy dostałam. Ale czasu nie cofnę - mówiła po latach Plejadzie.
Mimo braku wygranej w show artystka nie zrezygnowała z kariery muzycznej. Co więcej, już przed startem w "Idolu" odniosła sukces w "Szansie na sukces". Później można ją było usłyszeć w chórkach u boku takich artystek jak Natalia Kukulska. Wokalistka wydała również autorskie albumy, a w 2007 roku rywalizowała w polskich eliminacjach do konkursu Eurowizji.
Hania Stach znów zaśpiewa w Polsce!
Warto również przypomnieć o innej ścieżce kariery Hani. Nie wszyscy wiedzą, że jej głosem przemawiała Gabriella z hitowego "High School Musical" w polskiej wersji językowej. Stach użyczyła również swojego głosu w piosenkach z popularnych filmów z wytwórni Disneya. Co najważniejsze, nie porzuciła muzyki. Koncertuje, tworzy nowe utwory i kontynuuje swoją pasję. Już 24 maja wystąpi w Katowicach na specjalnym koncercie Tribute to Whitney Houston, choć na co dzień nie mieszka w ojczyźnie.
Uczestniczka programu "Idol" przeprowadziła się do Azji
Dziś 45-letnia Hania Stach mieszka w egzotycznej Malezji. Swoje życie dzieli między ten kraj, a Polskę. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, kiedy wokalistka, będąc w ciąży, wyjechała do Malezji w odwiedziny do krewnych partnera. Wówczas ten wyjazd miał być tylko krótkim odpoczynkiem.
Skonsultowałam się z lekarzem w Polsce i dowiedziałam się, że nie ma żadnych przeciwwskazań i mogę jeszcze lecieć samolotem. No więc kupiliśmy bilety, spakowaliśmy się i ruszyliśmy do Azji. Dodatkowo leciała z nami również nasza suczka bokserka, która potem żyła tam radośnie wiele lat. Mieliśmy zaplanowany jedynie poród. Nie wiedzieliśmy, jak długo tam zostaniemy. Mój syn urodził się w marcu 2020 r., a więc dokładnie w momencie wybuchu pandemii - opowiadała Stach w rozmowie z Plejadą.
Decyzja o powrocie do Polski już nie zapadła. Wokalistka wraz z partnerem i synem zamieszkała w Azji, choć bywa czasami w kraju.
