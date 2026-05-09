Messi o Neymarze i MŚ 2026. Czy zobaczymy go w reprezentacji Brazylii?

Messi za Neymarem na MŚ 2026

Lionel Messi, uznawany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii, wyraził jasno swoje stanowisko w sprawie obecności Neymara na nadchodzących mistrzostwach świata w 2026 roku. Argentyńczyk podkreślił, że chce oglądać najlepszych zawodników na mundialu, a Neymar niezmiennie do nich należy, niezależnie od bieżącej kondycji fizycznej. Obaj piłkarze spędzili razem cztery sezony w Barcelonie, a później spotkali się w Paris Saint-Germain.

Messi, pomimo piłkarskiej rywalizacji między Argentyną a Brazylią, nie ukrywa swojej przyjaźni z Neymarem, co wpływa na jego obiektywną ocenę. Podkreślił, że obecność Brazylijczyka na mistrzostwach świata byłaby wspaniała ze względu na jego znaczenie dla globalnego i brazylijskiego futbolu. Według zawodnika Interu Miami Neymar zawsze powinien być częścią tego najważniejszego turnieju.

"Ma wyjątkową charyzmę. Nie udaje kogoś, kim nie jest. Żyje swoim życiem, kierując się tym, co czuje, nie martwiąc się o konsekwencje. Jest szczęśliwy i zachowuje się bardzo naturalnie" - zauważył Messi.

Powrót Neymara do Santosu i problemy z kontuzjami

Neymar w 2025 roku zdecydował się na powrót do Santosu, klubu, którego jest wychowankiem i w którym grał do 2013 roku, po transferze z Al-Hilal Rijad. W bieżącym sezonie Brazylijczyk wystąpił w dwunastu meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając pięć goli i notując trzy asysty. Gracz zmagał się jednak z poważnymi kontuzjami kolana, przechodząc dwie operacje w grudniu i marcu, co uniemożliwiło mu regularne występy.

Mimo powrotu do gry w kwietniu, 33-letni Neymar w przeszłości bywał krytykowany za brak dyscypliny i etyki pracy, kontrastując z postawą choćby Cristiano Ronaldo. Dla reprezentacji Brazylii, której trenerem jest Włoch Carlo Ancelotti, Neymar rozegrał 128 meczów, strzelając 79 goli i zaliczając 59 asyst. Ostatni raz zagrał w kadrze w 2023 roku, a wcześniej uczestniczył w trzech mundialach (2014, 2018, 2022). "Canarinhos" przygotowują się do MŚ, grając mecze towarzyskie z Panamą i Egiptem, zanim zmierzą się z Marokiem, Haiti i Szkocją w fazie grupowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.