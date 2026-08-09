Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pojawiły się razem na weselu. Postawiły na odważne stylizacje!

Odważne kreacje Katarzyny Zillmann i Janji Lesar na weselu Martyny Kaczmarek

Według ślubnych obyczajów goście powinni unikać zakładania ubrań w kolorach białym, czarnym oraz czerwonym. Pierwszy zarezerwowany jest dla panny młodej, drugi kojarzy się z żałobą, a trzeci zbytnio przyciąga wzrok, kradnąc show bohaterom dnia. Tymczasem Janja Lesar kompletnie zignorowała te zasady, wybierając na uroczystość błyszczącą, krótką sukienkę w ognistym odcieniu czerwieni.

Towarzysząca jej Katarzyna Zillmann również postawiła na niecodzienny ubiór, prezentując się w jasnej marynarce z niebieską broszką założonej bezpośrednio na odsłonięte ciało. Stylizację wioślarki uzupełniły beżowe, dopasowane spodenki i taki sam kołnierzyk, a całość dopełniały podkolanówki z białej koronki.

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Martyna Kaczmarek znów na ślubnym kobiercu. Jej wcześniejsze wesele w cieniu tragicznego wypadku

Martyna Kaczmarek to znana w sieci twórczyni promująca idee feminizmu i ciałopozytywności, choć jej metody nie zawsze spotykają się z aprobatą odbiorców. Jednak to wydarzenia związane z jej poprzednim małżeństwem z 2021 roku odbiły się najszerszym echem. Dzień po weselu doszło bowiem do tragicznego wypadku.

Martyna Kaczmarek nadal obecna jest w sieci, gdzie prężnie rozwija swoją markę osobistą. Jesienią 2022 roku wystąpiła w "Top Model", gdzie dostała się jako "pierwsza modelka plus size/curvy" w historii programu. Do finału nie doszła, ale za to coraz częściej zaczęła pojawiać się na branżowych imprezach.

Lesar o zmianach w "TzG". Tak mówi o związku z Zillmann!

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