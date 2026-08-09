Gezet Stal Gorzów. Pewne zwycięstwo nad Włókniarzem Częstochowa

Gezet Stal Gorzów dominowała od początku

W niedzielnym meczu Gezet Stal Gorzów pokonała Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 54:36. Gorzowianie prowadzili od pierwszego biegu, pewnie kontrolując przebieg rywalizacji. Najlepsi w zespole gospodarzy okazali się Anders Thomsen, który zdobył 14 punktów, oraz wracający po kontuzji Adam Bednar z dorobkiem 13 "oczek". Włókniarz z kolei polegał głównie na Jakubie Miśkowiaku (12 pkt) i Jaimonie Lidseyu (9 pkt).

Przed spotkaniem Gezet Stal Gorzów zajmowała szóste miejsce w tabeli Ekstraligi żużlowej, mając na koncie 10 punktów. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa pozostawał bez zdobyczy punktowych, zamykając ligowe zestawienie. Gospodarze potwierdzili rolę faworyta, nie oddając rywalom prowadzenia ani na moment.

Jak przebiegał mecz w Gorzowie?

Spotkanie rozpoczęło się od wygranej Stali 4:2, a bieg juniorski przyniósł im zwycięstwo 5:1. Po pierwszej serii startów gospodarze prowadzili już 17:7. Włókniarz odrobił część strat w piątym wyścigu, wygrywając 5:1 dzięki parze Lidsey - Miśkowiak. Na półmetku zawodów przewaga Gezet Stali Gorzów wynosiła 25:17.

Kluczowe dla losów spotkania były wyścigi po przerwie. W 10. biegu, po wykluczeniu Mathiasa Pollestada, osamotniony junior Stali Igor Kordun obronił remis, wyprzedzając Lidseya i Szymona Ludwiczaka. W 12. wyścigu Pollestad i Kordun wygrali 5:1, przesądzając o triumfie swojej drużyny (42:30). Ostatni bieg, wygrany przez Stal podwójnie, przypieczętował wynik 54:36 dla miejscowych.