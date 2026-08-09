ME koszykarek U18. Polki przegrały z Belgią, zajmując 6. miejsce

Podsumowanie meczu z Belgią

Reprezentacja Polski koszykarek do lat 18 uległa Belgii 55:66 w spotkaniu decydującym o piątej pozycji. Wynik poszczególnych kwart to 21:21, 13:12, 12:15, 9:18. Zmagania odbywały się w szwedzkiej miejscowości Kista niedaleko Sztokholmu. W starciu z Belgijkami najskuteczniejsza okazała się Nadia Kłobukowska, notując 13 punktów oraz 4 zbiórki. Złoto mistrzostw zostanie rozdane w wieczornym finale pomiędzy ubiegłorocznym triumfatorem Hiszpanią a Francją.

Turniej przyniósł sporo emocji, a dla reprezentacji Polski koszykarek U18 to wartościowe doświadczenie na arenie międzynarodowej. Liderką polskiej kadry podczas całego czempionatu była Zuzanna Marczyńska, która w poszczególnych spotkaniach notowała średnio 15,6 punktu oraz 8,4 zbiórki na mecz. Mimo porażki w ostatnim starciu biało-czerwone zaprezentowały się z bardzo dobrej strony.

Droga Polek na mistrzostwach

Podopieczne trenera Piotra Kulpekszy świetnie rozpoczęły mistrzostwa Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie mecze: z Serbią 75:52, Chorwacją 85:76 oraz Łotwą 73:70. W 1/8 finału okazały się lepsze od reprezentacji Czarnogóry, triumfując 80:74. Szansa na medale uciekła w ćwierćfinale, gdzie Polki musiały uznać wyższość zeszłorocznych finalistek, czyli Finlandii (63:78).

Po porażce w ćwierćfinale zespół przystąpił do rywalizacji o miejsca 5-8. Pierwszym przeciwnikiem była Łotwa, z którą reprezentacja Polski koszykarek U18 wygrała 67:56. Dzięki temu zwycięstwu stanęły przed szansą wywalczenia piątej lokaty. Ostatecznie zajęły szóstą pozycję w klasyfikacji generalnej turnieju.